Запас ходу — 750 км: розкрито подробиці нового конкурента Tesla Model S від Audi (фото)
Лінійку нового Audi A6 e-tron поповнить седан. Електромобіль потужністю 354 к. с. буде одним із найбільш "дальнобійних" у своєму класі.
Седан Audi A6 L e-tron (саме так назвали модель) розсекретили до презентації, яка відбудеться до кінця року. Про це повідомляє сайт Autohome.
Як відомо, в лінійці Audi тепер одразу дві моделі A6 – бензинова та електрична e-tron. Останню до недавнього часу пропонували в кузовах ліфтбек та універсал і седан стане третьою її модифікацією. Його конкурентами будуть BMW i5, Mercedes EQE та Tesla Model S.
Новий Audi A6 L e-tron створений, передусім, для китайського ринку, тому він на 145 мм довший за інші версії моделі. Преміальні седани із великою колісною базою мають попит у Китаї.Важливо
Розміри Audi A6 L e-tron:
- довжина — 5073 мм;
- ширина — 1942 мм;
- висота — 1522 мм;
- колісна база — 3076 мм.
Зовні седан Audi A6 e-tron відрізняється від ліфтбека довшими дверима та інакшою "кормою". А от в анфас дві моделі фактично ідентичні.
Є зміни і в салоні – там встановили третій дисплей на передній панелі, призначений для пасажира. Також новий Audi A6L e-tron отримав інакшу мультимедійну систему від Huawei. Ця ж компанія розробила і систему напівавтономного руху. Комплектацію поповнив панорамний дах.
Електромобіль Audi A6 L e-tron дебютує в задньопривідній 354-сильній версії і здатен розганятися до 100 км/год за 5,4 с. Збільшена акумуляторна батарея на 108 кВт∙год забезпечить запас ходу в 750 км. 800-вольтна архітектура підтримує надшвидку зарядку потужністю 270 кВт: у такому режимі поповнити заряд на 80% можна за 21 хвилину.
Між іншим, нещодавно дебютував найдоступніший кросовер Audi.
Також Фокус писав про потужний Audi з витратою 3,3 л на 100 км.