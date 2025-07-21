Запас ходу — 750 км: розкрито подробиці нового конкурента Tesla Model S від Audi (фото)

Лінійку нового Audi A6 e-tron поповнить седан. Електромобіль потужністю 354 к. с. буде одним із найбільш "дальнобійних" у своєму класі.

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Седан Audi A6 L e-tron (саме так назвали модель) розсекретили до презентації, яка відбудеться до кінця року. Про це повідомляє сайт Autohome.

Як відомо, в лінійці Audi тепер одразу дві моделі A6 – бензинова та електрична e-tron. Останню до недавнього часу пропонували в кузовах ліфтбек та універсал і седан стане третьою її модифікацією. Його конкурентами будуть BMW i5, Mercedes EQE та Tesla Model S.

Седан довший за ліфтбек на 145 мм Фото: autohome.com.cn

Новий Audi A6 L e-tron створений, передусім, для китайського ринку, тому він на 145 мм довший за інші версії моделі. Преміальні седани із великою колісною базою мають попит у Китаї.

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Розміри Audi A6 L e-tron:

довжина — 5073 мм;

ширина — 1942 мм;

висота — 1522 мм;

колісна база — 3076 мм.

Зовні седан Audi A6 e-tron відрізняється від ліфтбека довшими дверима та інакшою "кормою". А от в анфас дві моделі фактично ідентичні.

На передній панелі встановили третій дисплей Фото: autohome.com.cn

Є зміни і в салоні – там встановили третій дисплей на передній панелі, призначений для пасажира. Також новий Audi A6L e-tron отримав інакшу мультимедійну систему від Huawei. Ця ж компанія розробила і систему напівавтономного руху. Комплектацію поповнив панорамний дах.

Електромобіль Audi A6 L e-tron дебютує в задньопривідній 354-сильній версії і здатен розганятися до 100 км/год за 5,4 с. Збільшена акумуляторна батарея на 108 кВт∙год забезпечить запас ходу в 750 км. 800-вольтна архітектура підтримує надшвидку зарядку потужністю 270 кВт: у такому режимі поповнити заряд на 80% можна за 21 хвилину.

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