Audi представила потужні кросовери із витратою 3,3 л на 100 км (фото)

Лінійку Audi Q5 2025 поповнили потужні плагін-гібридні модифікації. Вони не лише економічні, але й можуть проїхати 100 км на електротязі.

Related video

Про кросовери Audi Q5 e-hybrid розповіли на сайті німецького автовиробника.

Audi Q5 Sportback також може бути плагін-гібридом Фото: Audi

Новий Audi Q5 у виконанні e-hybrid отримав силові установки, знайомі за спорідненою моделлю A5. Вони складаються із 2,0-літрової бензинової турбочетвірки та електромотора.

У базовому варіанті віддача становить 299 к. с. та 450 Н∙м, а в топовому – 367 к. с. та 500 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 6,2 с та 5,1 с, відповідно.

367-сильна версія стартує до сотні за 5,1 с Фото: Audi

Плагін-гібрид Audi Q5 оснащений батареєю на 20,7 кВт∙год. Запас ходу на електротязі становить 100 км. Витрата пального в комбінованому циклі складає 3,3-3,4 л на 100 км, а з розрядженою батареєю – 8,2-8,4 л/100 км. Зарядка займає 2,5 години.

Важливо

В Україні виконали яскравий тюнінг надпотужного кросовера Audi (фото)

Ціна Audi Q5 e-hybrid стартує з 63 400 євро, а купеподібний варіант Sportback коштує від 65 900 євро. Комплектація включає 19-дюймові диски, тризонний клімат-контроль та горизонтальне регулювання заднього сидіння.

Комплектація Audi Q5 e-hybrid розширена Фото: Audi

367-сильний варіант коштує від 71 800 євро за стандартну версію та 73 400 євро – за Sportback. Він додає 21-дюймові диски, потужнішу аудіосистему і спортивні сидіння, обшиті екошкірою та алькантарою.

До речі, нещодавно показали перші фото нового Audi Q3 третього покоління.

Також Фокус повідомляв, що в Києві помітили рідкісний заряджений Audi 90-х.