Audi представила мощные кроссоверы с расходом 3,3 л на 100 км (фото)

Линейку Audi Q5 2025 пополнили мощные плагин-гибридные модификации. Они не только экономичны, но и могут проехать 100 км на электротяге.

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Audi Q5 Sportback также может быть плагин-гибридом Фото: Audi

Новый Audi Q5 в исполнении e-hybrid получил силовые установки, знакомые по родственной модели A5. Они состоят из 2,0-литровой бензиновой турбочетверки и электромотора.

В базовом варианте отдача составляет 299 л.с. и 450 Н∙м, а в топовом — 367 л.с. и 500 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с и 5,1 с, соответственно.

367-сильная версия стартует до сотни за 5,1 с Фото: Audi

Плагин-гибрид Audi Q5 оснащен батареей на 20,7 кВт∙ч. Запас хода на электротяге составляет 100 км. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 3,3-3,4 л на 100 км, а с разряженной батареей — 8,2-8,4 л/100 км. Зарядка занимает 2,5 часа.

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Цена Audi Q5 e-hybrid стартует с 63 400 евро, а купеобразный вариант Sportback стоит от 65 900 евро. Комплектация включает 19-дюймовые диски, трехзонный климат-контроль и горизонтальную регулировку заднего сиденья.

Комплектация Audi Q5 e-hybrid расширена Audi Q5 e-hybrid Фото: Audi

367-сильный вариант стоит от 71 800 евро за стандартную версию и 73 400 евро — за Sportback. Он добавляет 21-дюймовые диски, более мощную аудиосистему и спортивные сиденья, обшитые экокожей и алькантарой.

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