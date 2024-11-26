Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Стремительный силуэт и 367 сил: дебютировал стильный спортивный кроссовер Audi (фото)

Audi Q5 Sportback, Audi Q5, новый Audi Q5, Audi Q5 2025, Audi Q5 2025, кроссовер Audi
Фото: Audi | Audi Q5 получил купеобразный вариант Sportback

Новый Audi Q5 Sportback отличается обтекаемым профилем, а в его салоне установили три дисплея на передней панели. Кроссовер предложили в версия мощностью от 204 до 367 сил.

В семействе Audi Q5 2025 произошло пополнение — к стандартной модели присоединился купе-кроссовер Sportback. Он поступит в продажу в Европе с декабря по цене от 54 800 евро. Его подробности раскрыли на официальном сайте Audi.

Audi SQ5 Sportback, Audi Q5 Sportback, Audi Q5, новый Audi Q5, Audi Q5 2025, кроссовер Audi Fullscreen
Audi SQ5 Sportback
Фото: Audi

Как и ожидалось, главное внешнее отличие Audi Q5 Sportback — стремительный силуэт с аркообразной крышей. В анфас две версии Q5 почти идентичны — у них широкая решетка радиатора и узкие диодные фары. Версия SQ5 Sportback (от 85 400 евро) отличается более агрессивным дизайном и 18-дюймовыми дисками.

салон Audi Q5 Sportback, Audi Q5, новый Audi Q5, Audi Q5 2025, Audi Q5 2025, кроссовер Audi Fullscreen
На передней панели установлены три дисплея
Фото: Audi

Салон Audi Q5 Sportback не претерпел изменений по сравнению со стандартной моделью. На передней панели установлены три дисплея (один из них — для переднего пассажира), а вместо рычага КПП теперь кнопки. Объем багажника составляет 515-1415 л. За доплату доступна 685-ваттная акустика Bang&Olufsen.

Важно
Семейная ракета: в Киеве появился эксклюзивный 630-сильный универсал Audi (фото)
Семейная ракета: в Киеве появился эксклюзивный 630-сильный универсал Audi (фото)

Новый Audi Q5 Sportback дебютировал в двух версиях с 2,0-литровыми 204-сильными турбомоторами — бензиновым и дизельным. Вариант SQ5 получил 3,0-литровый V6 твин-турбо на 367 сил.

Audi Q5 Sportback 2025, Audi Q5, новый Audi Q5, Audi Q5 2025, Audi Q5 2025, кроссовер Audi Fullscreen
Авто отличается стремительным силуэтом
Фото: Audi

Все модификации оснащены 7-ступенчатым роботом S tronic, а привод может быть передним или полным. Среди опций появились адаптивные амортизаторы и пневмоподвеска.

Кстати, недавно презентовали семейный вариант Volkswagen Tiguan 2024.

Также Фокус рассказывал о самом большом и дорогом кроссовере Hyundai.