Стрімкий силует і 367 сил: дебютував стильний спортивний кросовер Audi (фото)

Новий Audi Q5 Sportback вирізняється обтічним профілем, а в його салоні встановили три дисплеї на передній панелі. Кросовер запропонували у версія потужністю від 204 до 367 сил.

У сімействі Audi Q5 2025 відбулося поповнення – до стандартної моделі приєднався купе-кросовер Sportback. Він надійде у продаж в Європі з грудня за ціною від 54 800 євро. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Audi.

Audi SQ5 Sportback Фото: Audi

Як і очікувалося, головна зовнішня відмінність Audi Q5 Sportback – стрімкий силует із аркоподібним дахом. В анфас дві версії Q5 майже ідентичні – у них широка решітка радіатора та вузькі діодні фари. Версія SQ5 Sportback (від 85 400 євро) відрізняється агресивнішим дизайном та 18-дюймовими дисками.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: Audi

Салон Audi Q5 Sportback не зазнав змін порівняно зі стандартною моделлю. На передній панелі встановлено три дисплеї (один із них – для переднього пасажира), а замість важеля КПП тепер кнопки. Об’єм багажника становить 515-1415 л. За доплату доступна 685-ваттна акустика Bang&Olufsen.

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Новий Audi Q5 Sportback дебютував у двох версіях із 2,0-літровими 204-сильними турбомоторами – бензиновим та дизельним. Варіант SQ5 отримав 3,0-літровий V6 твін-турбо на 367 сил.

Авто вирізняється стрімким силуетом Фото: Audi

Усі модифікації оснащені 7-ступінчастим роботом S tronic, а привід може бути переднім або повним. Серед опцій з’явилися адаптивні амортизатори та пневмопідвіска.

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