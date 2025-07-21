Запас хода — 750 км: раскрыты подробности нового конкурента Tesla Model S от Audi (фото)

Линейку нового Audi A6 e-tron пополнит седан. Электромобиль мощностью 354 л.с. будет одним из самых "дальнобойных" в своем классе.

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Седан Audi A6 L e-tron (именно так назвали модель) рассекретили до презентации, которая состоится до конца года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Как известно, в линейке Audi теперь сразу две модели A6 — бензиновая и электрическая e-tron. Последнюю до недавнего времени предлагали в кузовах лифтбек и универсал и седан станет третьей ее модификацией. Его конкурентами будут BMW i5, Mercedes EQE и Tesla Model S.

Седан длиннее лифтбека на 145 мм Фото: autohome.com.cn

Новый Audi A6 L e-tron создан, прежде всего, для китайского рынка, поэтому он на 145 мм длиннее других версий модели. Премиальные седаны с большой колесной базой пользуются спросом в Китае.

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Размеры Audi A6 L e-tron:

длина — 5073 мм;

ширина — 1942 мм;

высота — 1522 мм;

колесная база — 3076 мм.

Внешне седан Audi A6 e-tron отличается от лифтбека более длинными дверями и иной "кормой". А вот в анфас две модели фактически идентичны.

На передней панели установили третий дисплей Фото: autohome.com.cn

Есть изменения и в салоне — там установили третий дисплей на передней панели, предназначенный для пассажира. Также новый Audi A6L e-tron получил иную мультимедийную систему от Huawei. Эта же компания разработала и систему полуавтономного движения. Комплектацию пополнила панорамная крыша.

Электромобиль Audi A6 L e-tron дебютирует в заднеприводной 354-сильной версии и способен разгоняться до 100 км/ч за 5,4 с. Увеличенная аккумуляторная батарея на 108 кВт∙ч обеспечит запас хода в 750 км. 800-вольтная архитектура поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 270 кВт: в таком режиме пополнить заряд на 80% можно за 21 минуту.

Между прочим, недавно дебютировал самый доступный кроссовер Audi.

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