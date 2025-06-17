Премиальный брат VW Tiguan: представлен самый доступный кроссовер Audi (фото)

Презентован новый Audi Q3 третьего поколения. Кроссовер будет выпускаться в бензиновых, дизельных и гибридных модификациях.

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Audi Q3 2026 станет самым доступным кроссовером марки, ведь младшую модель Q2 вскоре снимут с производства. Он поступит в продажу с октября по цене от 44 600 евро. Об этом сообщается на официальном сайте Audi.

Audi Q3 доступен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях Фото: Audi

Как и кроссовер Audi Q5, новая модель стала более элегантной на вид. На смену граням пришли более плавные линии, а решетка радиатора стала шире. Впрочем, есть и отличия: в частности, новый Audi Q3 получил разделенные фары и фонари. Передняя оптика — матричная, а задняя — OLED.

Кроссовер Audi Q3 сохранил платформу MQB Evo, то есть остается собратом Volkswagen Tiguan. Авто несколько подросло в размерах.

Кроссовер получил увеличенные экраны на передней панели Фото: Audi

Компоновка салона также знакома по родственному VW Tiguan. В частности, селектор КПП перенесли на рулевую колонку, что высвободило место для беспроводных зарядок для смартфонов. Audi Q3 получил увеличенный виртуальный щиток приборов и 12,8-дюймовый тачскрин.

Новый Audi Q3 2026 стал просторнее внутри, а его задние кресла имеют горизонтальную регулировку. В зависимости от их положения, объем багажника составляет 488-575 л, а со сложенными креслами возрастает до 1386 л.

Audi Q3 стал просторнее Фото: Audi

Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом. Среди опций есть 420-ваттная акустика Sonos с 12 динамиками, парковочный автопилот и система полуавтономного движения.

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Кроссовер Audi Q3 дебютирует с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (265 л. с.), а также с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем и 272-сильной плагин-гибридной установкой (она позволяет проехать 119 км на электротяге).

Объем багажника составляет 488-1386 л Фото: Audi

Все версии оснащены роботом S tronic, а привод может быть передним или полным. За доплату доступны адаптивные амортизаторы.

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