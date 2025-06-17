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Авто

Преміальний брат VW Tiguan: представлено найдоступніший кросовер Audi (фото)

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Фото: Audi | Новий Audi Q3 став елегантнішим на вигляд

Презентовано новий Audi Q3 третього покоління. Кросовер випускатимуть у бензинових, дизельних та гібридних модифікаціях.

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Audi Q3 2026 стане найдоступнішим кросовером марки, адже молодшу модель Q2 невдовзі знімуть із виробництва. Він надійде в продаж із жовтня за ціною від 44 600 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті Audi.

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Audi Q3 доступний у бензинових, дизельних і гібридних версіях
Фото: Audi

Як і кросовер Audi Q5, нова модель стала елегантнішою на вигляд. На зміну граням прийшли більш плавні лінії, а решітка радіатора стала ширшою. Утім, є і відмінності: зокрема, новий Audi Q3 отримав розділені фари та ліхтарі. Передня оптика – матрична, а задня – OLED.

Кросовер Audi Q3 зберіг платформу MQB Evo, тобто залишається побратимом Volkswagen Tiguan. Авто дещо підросло в розмірах.

Салон Audi Q3, новий Audi Q3, Audi Q3 2026, кросовер Audi Q3 Fullscreen
Кросовер отримав збільшені екрани на передній панелі
Фото: Audi

Компонування салону також знайоме за спорідненим VW Tiguan. Зокрема, селектор КПП перенесли на кермову колонку, що вивільнило місце для бездротових зарядок для смартфонів. Audi Q3 отримав збільшений віртуальний щиток приладів та 12,8-дюймовий тачскрін.

Новий Audi Q3 2026 став просторішим усередині, а його задні крісла мають горизонтальне регулювання. Залежно від їх положення, об’єм багажника становить 488-575 л, а зі складеними кріслами зростає до 1386 л.

Салон Audi Q3 2026, новий Audi Q3, Audi Q3 2026, кросовер Audi Q3 Fullscreen
Audi Q3 став просторішим
Фото: Audi

Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом. Серед опцій є 420-ваттна акустика Sonos із 12 динаміками, паркувальний автопілот та система напівавтономного руху.

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Кросовер Audi Q3 дебютує із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (265 к. с.), а також із 2,0-літровим 150-сильним турбодизелем та 272-сильною плагін-гібридною установкою (вона дозволяє проїхати 119 км на електротязі).

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Об'єм багажнника становить 488-1386 л
Фото: Audi

Усі версії оснащені роботом S tronic, а привід може бути переднім або повним. За доплату доступні адаптивні амортизатори.

До речі, нещодавно в Києві бачили 300-сильний заряджений кросовер Volkswagen.

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