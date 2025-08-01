В Украине возобновили регистрацию автомобилей: почему она не работала

Регистрация авто в Украине была заблокирована по техническим причинам. Теперь она восстановлена, однако местами могут наблюдаться очереди, поэтому некоторым покупателям стоит подождать.

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Регистрация автомобилей в сервисных центрах МВД заработала с 31 июля. Об этом сообщил в Facebook генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Он отметил, что после обращений ВААИД, авто импортеров, дилеров, автошкол технические проблемы решили. Передача данных в Единый государственный реестр транспортных средств (ЕГРТС) восстановлена, поэтому поставить авто на учет теперь возможно.

Олег Назаренко сообщил, что поставить авто на учет в сервисном центре МВД могут те клиенты, которые купили его 28 июля. Тем же гражданам, которые приобрели машину в последние дни, стоит все же немного подождать.

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Регистрация авто в Украине усложнена — что произошло

С прошлой недели зарегистрировать авто в Украине стало сложно из-за технических проблем. Информация о проданных машинах не попадала от субъектов хозяйствования в ЕГРТС, поэтому при попытке поставить авто на учет владельцы получали отказ, поскольку при проверке в реестре не находили Акт осмотра и другие документы. Такая ситуация грозила полной остановкой украинского авторынка.

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