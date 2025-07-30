Авторынок может остановиться: в Украине возникли проблемы с регистрацией автомобилей

В последние дни украинцы не могут поставить авто на учет. Технические проблемы могут привести к остановке авторынка Украины.

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Постановка авто на учет в Украине сейчас затруднена, поскольку с 23 июля наблюдаются проблемы с передачей в Единый государственный реестр транспортных средств (ЕГРТС) документов по реализации транспортных средств. Об этом сообщил на своей странице в Facebook гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Регистрация авто в Украине усложнена — что известно

Он отметил, что информация о проданных машинах не попадает в ЕГРТС и из-за этого покупатели не могут зарегистрировать авто в сервисных центрах МВД. Также документы не могут передать автопроизводители, которые поставляют технику Силам Обороны Украины.

Проблема носит технический характер: переданы в ЕГРТС документы, которые находятся в статусе "Отправлен" и он не меняется на статус "Доставлен". При попытке постановки авто на учет владельцам отказывают, поскольку во время проверки не находят Акт осмотра и другие документы в ЕГРТС. Без них регистрация авто в Украине невозможна.

Олег Назаренко отметил, что после обращения ВААИД на прошлой неделе в Офис президента, Кабмин, МВД, Главный сервисный центр и техническую поддержку ЕГРТС 25 июля доступ разблокировали и документы были отправлены в госреестр, однако 28-30 июля эта проблема повторилась и попытки поставить авто на учет снова неудачные.

В ВААИД повторно обратились в органы государственной власти и компании-администратора системы ГП "Инфотех" для решения проблемы и отмечают, что невозможность зарегистрировать автомобиль грозит остановкой рынка и может привести к прекращению поставок транспортных средств для Сил Обороны Украины.

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Реакция МВД

Трудности с передачей информации в реестры признают и в Главном сервисном центре МВД. Возможными причинами сбоя там также называют программное обеспечение и тоже обратились к ГП "Инфотех" с просьбой посодействовать в решении проблемы.

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