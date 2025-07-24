На какие авто украинцы устанавливают ГБО в 2025 году — статистика

В 2025 году ГБО на авто не столь популярно из-за подорожания газа. Чаще всего его устанавливают на легковые Toyota и Volkswagen.

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Газ на авто теряет популярность в Украине. За первую половину 2025 года ГБО установили лишь на 5,9 тыс. транспортных средств. Такую статистику опубликовал Институт исследований авторынка.

Спрос на ГБО в Украине снижается Фото: Институт исследований авторынка

Для сравнения: за аналогичный период 2024 года переоборудовали 11,1 тыс. авто, а в 2023 — 17,7 тыс. Причиной падения спроса на ГБО известна — из-за введенного в прошлом году акциза автогаз подорожал и устанавливать его уже не столь выгодно, поскольку экономия по сравнению с бензином значительно меньше.

Чаще всего ГБО устанавливают на Toyota и Volkswagen Фото: Институт исследований авторынка

Цена на автогаз в Украине в начале 2025 года составляла 35 гривен за литр, затем подскочила до 37 гривен, а сейчас снизилась до 34 грн/л.

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За 2025 год ГБО получили 5806 легковых авто, 108 грузовиков и только четыре автобуса. Если летом 2024 года переоборудование проходили в среднем по 2000 транспортных средств в месяц, то теперь — вдвое меньше.

Самые популярные авто с ГБО в Украине — Skoda Octavia и Toyota Camry Фото: Институт исследований авторынка

К тому же, если раньше установку ГБО в Украине выбирали владельцы бюджетных авто вроде ВАЗ или Daewoo Lanos, то теперь его ставят на более дорогие модели.

В лидерах среди брендов — Toyota (617 авто) и Volkswagen (420). Самые популярные переоборудованные авто с ГБО в Украине в 2025 году — Skoda Octavia (209 ед.), Toyota Camry (180) и Nissan Rogue (164).

Кстати, в Украине в 2025 году упал спрос и на дизельные двигатели.

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