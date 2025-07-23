Цена $7300 и заводское ГБО: представлен доступный внедорожный минивэн Renault (фото)

Презентован новый Renault Triber 2025. Компактный семиместный минивэн повышенной проходимости доступен в бензиновой и газовой версиях.

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Минивэн Renault Triber презентовали в Индии и там он уже поступает в продажу по цене от 629 995 до 916 995 рупий ($7300 — 10 600). О модели рассказали на официальном сайте Renault.

Минивэн оснащен 1,0-литровым 72-сильным мотором Фото: Renault

Renault Triber — небольшой внедорожный минивэн длиной 3895 мм при колесной базе 2636 мм. Его клиренс составляет 182 мм.

Минивэн имеет изогнутую оконную линию и раздутые крылья. Модель 2025 года выдержана в новом фирменном стиле Renault — ей заменили решетку радиатора, бамперы, фары и фонари.

Бюджетный минивэн получил цифровой щиток приборов и 8-дюймовый тачскрин Фото: Renault

В салоне Renault Triber 2025 обновили переднюю панель, установили цифровой щиток приборов и увеличенный 8-дюймовый тачскрин. Минивэн является семиместным, причем кресла третьего ряда можно снять.

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Базовая комплектация Renault Triber включает 6 подушек безопасности, ABS, кондиционер и аудиосистему. Топовый вариант получил диодные фары, камеру, круиз-контроль, датчики дождя и света.

Третий ряд сидений можно снять Фото: Renault

Новый Renault Triber сохранил 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 72 л. с. Можно выбрать 5-ступенчатые механическую или роботизированную КПП. Заводское ГБО предлагается за доплату.

Между прочим, недавно свой дешевый внедорожный минивэн представила и Hyundai.

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