Дешевле Duster: раскрыты подробности нового доступного электрокара от Renault (фото)

Renault Group готовит новый доступный электромобиль. Бюджетную городскую модель представят в 2026 году.

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Новый электромобиль презентуют под маркой Dacia. Эту информацию уже подтвердил сайту Motor.es руководитель испанского представительства румынского бренда Лоран Сенженес.

По его словам, недорогой электрокар Dacia бросит вызов дешевым китайским моделям вроде BYD Dolphin Surf или будущего MG2. Его стартовая цена составит примерно 18 000 евро, то есть он будет дешевле нового Duster.

Платформой поделится новый Renault Twingo Фото: Renault

Лоран Сенженес не раскрыл характеристики нового электромобиля, однако отметил, что это будет компактный городской хэтчбек. Его разработают на платформе будущего Renault Twingo четвертого поколения.

Судя по рендеру, электромобиль Dacia сохранит характерный силуэт Twingo с большим углом наклона лобового стекла. В то же время, его дизайн будет более граненым.

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Как и новый Renault Twingo, электромобиль Dacia будет четырехместным. Известно, что для обеих моделей готовят инновационный электромотор с уменьшенным энергопотреблением — 10 кВт∙ч на 100 км. Он позволит добиться необходимого запаса хода с меньшей и, соответственно, более дешевой батареей.

Примечательно, что это не будет самый дешевый электромобиль Renault Group, ведь недавно на рынок вышла модель за 9800 евро.

Также Фокус рассказывал о доступных кроссоверах Renault с расходом 4,5 л на 100 км.