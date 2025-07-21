Новый Sandero 2026 рассекретили до презентации: как он изменился (фото)

В интернет попало фото нового Sandero. Хэтчбек, а также его собрат Logan, изменятся внешне и внутри и получат более мощные двигатели.

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Новый Sandero 2026 заметили в Марселе во время съемок рекламной фотосессии. Фотографии авто опубликовал сайт L'Argus.

На фото попал внедорожный вариант Dacia Sandero Stepway. Модель 2026 года узнается по иным фарам, переднему бамперу и решетке радиатора. Сзади обновили фонари.

Dacia Sandero заметили во время рекламной фотосессии Фото: largus.fr

Салон Dacia Sandero 2026 не показали, но известно, что модель получит цифровой щиток приборов и увеличенный 10-дюймовый тачскрин мультимедиа от нового Dacia/Renault Duster.

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Такими изменениями в Renault Group не ограничились, ведь для Dacia Sandero и Logan готовят улучшенный 1,0-литровый турбомотор. В стандартной версии он будет развивать 100 л. с., с "мягкой" гибридной установкой — 115 л. с., а с заводским ГБО — 120 л. с.

Кроме того, новый Sandero получит 6-ступенчатую роботизированную КПП с двумя сцеплениями. А вот полноценный гибрид не планируется — такие версии останутся только в Duster, Bigster и Jogger.

Напомним, что в Украине на смену Logan и Sandero пришли, соответственно, новые Renault Taliant и Kardian, которые родственные, но все же отличаются от собратьев.

Кстати, недавно на рынок вышел новый семейный кроссовер Citroen.

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