Новий Sandero 2026 розсекретили до презентації: як він змінився (фото)

В інтернет потрапило фото нового Sandero. Хетчбек, а також його побратим Logan, зміняться зовні та всередині і отримають потужніші двигуни.

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На фото потрапив позашляховий варіант Dacia Sandero Stepway. Модель 2026 року пізнається за інакшими фарами, переднім бампером та решіткою радіатора. Ззаду оновили ліхтарі.

Dacia Sandero помітили під час рекламної фотосесії Фото: largus.fr

Салон Dacia Sandero 2026 не показали, але відомо, що модель отримає цифровий щиток приладів та збільшений 10-дюймовий тачскрін мультимедіа від нового Dacia/Renault Duster.

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Такими змінами в Renault Group не обмежилися, адже для Dacia Sandero та Logan готують покращений 1,0-літровий турбомотор. У стандартній версії він розвиватиме 100 к. с., із "м’якою" гібридною установкою – 115 к. с., а із заводським ГБО – 120 к. с.

Крім того, новий Sandero отримає 6-ступінчасту роботизовану КПП із двома зчепленнями. А от повноцінний гібрид не планується – такі версії залишаться тільки в Duster, Bigster та Jogger.

Нагадаємо, що в Україні на зміну Logan та Sandero прийшли, відповідно, нові Renault Taliant та Kardian, які споріднені, та все ж відрізняються від побратимів.

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