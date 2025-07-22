Дешевший за Duster: розкрито подробиці нового доступного електрокара від Renault (фото)

Renault Group готує новий доступний електромобіль. Бюджетну міську модель представлять у 2026 році.

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Новий електромобіль презентують під маркою Dacia. Цю інформацію вже підтвердив сайту Motor.es керівник іспанського представництва румунського бренду Лоран Сенженес.

За його словами, недорогий електрокар Dacia кине виклик дешевим китайським моделям на кшталт BYD Dolphin Surf чи майбутнього MG2. Його стартова ціна складе приблизно 18 000 євро, тобто він буде дешевшим за новий Duster.

Платформою поділиться новий Renault Twingo Фото: Renault

Лоран Сенженес не розкрив характеристики нового електромобіля, проте зазначив, що це буде компактний міський хетчбек. Його розроблять на платформі майбутнього Renault Twingo четвертого покоління.

Судячи з рендера, електромобіль Dacia збереже характерний силует Twingo із великим кутом нахилу лобового скла. Водночас, його дизайн буде більш гранчастим.

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Як і новий Renault Twingo, електромобіль Dacia буде чотиримісним. Відомо, що для обох моделей готують інноваційний електромотор зі зменшеним енергоспоживанням – 10 кВт∙год на 100 км. Він дозволить добитися необхідного запасу ходу з меншою і, відповідно, дешевшою батареєю.

Примітно, що це не буде найдешевший електромобіль Renault Group, адже нещодавно на ринок вийшла модель за 9800 євро.

Також Фокус розповідав про доступні кросовери Renault із витратою 4,5 л на 100 км.