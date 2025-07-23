Цена $16500 и большой багажник: Hyundai показала семейное авто для украинских дорог (фото)

Презентован новый Hyundai Stargazer Cartenz. Дешевый внедорожный минивэн имеет большой багажник и высокий клиренс.

Related video

Минивэн Hyundai Stargazer Cartenz выходит на рынок по цене от 16 500 до 22 200 долларов. Об авто рассказали на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Новый Hyundai Stargazer Cartenz сохранил силуэт с аркообразной крышей, но стал брутальнее предшественника. У него высокий капот, широкая решетка радиатора, прямоугольные фары и агрессивный передний бампер. Кроме того, появился внедорожный вариант Stargazer Cartenz X с пластиковым защитным обвесом.

Hyundai Stargazer Cartenz X получил внедорожный обвес Фото: Hyundai

Минивэн Hyundai Stargazer Cartenz подрос до 4,6 м в длину при колесной базе в 2,78 м. Клиренс авто увеличили до 205 мм.

Салон Hyundai Stargazer Cartenz обновили в стилистике кроссоверов Kona и Tucson. На передней панели теперь установлены два дисплея, а рычаг КПП перенесли на рулевую колонку. Кроме того, новый получил современный блок климат-контроля с сенсорными кнопками.

Минивэн получил два экрана на передней панели Фото: Hyundai

Минивэн предлагается в версиях на 6 и 7 мест. Объем багажника составляет 200 л с тремя рядами кресел и 585 л — с двумя.

Важно

В продажу поступает конкурент Tesla Model 3 от Hyundai с запасом хода 700 км (фото)

Базовая версия получила кондиционер, а в топовой версии есть панорамная крыша, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, электропривод и вентиляция сидений, системы автоматического торможения, системы контроля разметки и "слепых" зон.

Минивэн предлагают в версиях на 6 и 7 мест Фото: Hyundai

Новый Hyundai Stargazer Cartenz оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или вариатор, а привод авто — передний.

Между прочим, недавно представили внедорожный электрический минивэн Kia Carens за $21 000.

Также Фокус писал о семейном минивене от General Motors стоимостью 10 000 долларов.