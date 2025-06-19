В продажу поступает конкурент Tesla Model 3 от Hyundai с запасом хода 700 км (фото)

Новый Hyundai Ioniq 6 2025 не только изменился внешне, но и стал более "дальнобойным". Запас хода электрокара достигает 700 км.

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Обновленный седан Hyundai Ioniq 6 выходит на домашний, южнокорейский, рынок, а вскоре начнутся его продажи в других странах. Об этом сообщается на сайте Electrek.

Характеристики Hyundai Ioniq 6 2025 не раскрыли во время презентации модели на автошоу в Сеуле в апреле. Однако теперь стало известно, что заднеприводная модификация Long Range на 229 л. с. имеет запас хода 568 км по южнокорейскому циклу и 700 км — по европейской методике WLTP.

Электрокару увеличили батарею и улучшили аэродинамику Фото: Hyundai

Таким образом, электрокар сравнялся с Tesla Model 3 Long Range RWD. Это самая "дальнобойная" электрическая модель из Южной Кореи.

Существенный рост запаса хода Hyundai Ioniq 6 обусловлен, прежде всего, увеличенной батареей емкостью 84 кВт∙ч. Кроме того, при обновлении улучшили аэродинамику электрокара и снизили его массу на 5 кг.

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Базовый электромобиль Hyundai Ioniq 6 также получил более крупную батарею — на 63 кВт∙ч. Он может преодолеть до 442 км без подзарядки. Цена Hyundai Ioniq 6 на родине составляет в эквиваленте 37 500 долларов за базовую версию.

Между прочим, вскоре дебютирует топовый заряженный электромобиль Hyundai Ioniq 6 N мощностью 650 сил.

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