У продаж надходить конкурент Tesla Model 3 від Hyundai із запасом ходу 700 км (фото)

Новий Hyundai Ioniq 6 2025 не тільки змінився зовні, а й став більш «дальнобійним». Запас ходу електрокара сягає 700 км.

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Оновлений седан Hyundai Ioniq 6 виходить на домашній, південнокорейський, ринок, а невдовзі почнуться його продажі в інших країнах. Про це повідомляється на сайті Electrek.

Характеристики Hyundai Ioniq 6 2025 не розкрили під час презентації моделі на автошоу в Сеулі у квітні. Однак тепер стало відомо, що задньопривідна модифікація Long Range на 229 к. с. має запас ходу 568 км за південнокорейським циклом та 700 км – за європейською методикою WLTP.

Електрокару збільшили батарею та покращили аеродинаміку Фото: Hyundai

Таким чином, електрокар зрівнявся із Tesla Model 3 Long Range RWD. Це найбільш "дальнобійна" електрична модель із Південної Кореї.

Суттєве зростання запасу ходу Hyundai Ioniq 6 обумовлене, передусім, збільшеною батареєю ємністю 84 кВт∙год. Крім того, під час оновлення покращили аеродинаміку електрокара і зменшили його масу на 5 кг.

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Базовий електромобіль Hyundai Ioniq 6 також отримав більшу батарею – на 63 кВт∙год. Він може подолати до 442 км без підзарядки. Ціна Hyundai Ioniq 6 на батьківщині становить в еквіваленті 37 500 доларів за базову версію.

Між іншим, невдовзі дебютує топовий заряджений електромобіль Hyundai Ioniq 6 N потужністю 650 сил.

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