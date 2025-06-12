Найшвидший Hyundai в історії потужністю 650 сил розсекретили до презентації (фото)

З’явилися перші офіційні фото Hyundai Ioniq 6 N. Спортивна 650-сильна версія електрокара стане найшвидшим серійним авто марки.

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Новий Hyundai Ioniq 6 N дебютує 10 липня на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Електрокар є екстремальним спортивним варіантом седана Hyundai Ioniq 6, який свого часу побував на тесті Фокусу. На перших тизерах видно, що обтічне авто отримає обвіс, велике антикрило та особливі легкосплавні диски, а його колісні арки розширять.

Електрокар оснастять 650-сильною установкою Фото: Hyundai

Салон Hyundai Ioniq 6 N на фото не показали, проте відомо, що за аналогією з побратимом Ioniq 5 N електрокар отримає спортивні крісла і кермо, а також змінені цифровий щиток приладів та мультимедійну систему. В оздобленні з’являться шкіра та алькантара з яскравими вставками.

Саме електромобіль Hyundai Ioniq 5 N поділиться з седаном двомоторною установкою з піковою віддачею 650 к. с. та 770 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 260 км/год, проте новий Hyundai Ioniq 6 N більш обтічний і легший, а отже може бути дещо швидшим.

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Звісно ж, доопрацюють ходову седана та встановлять збільшені гальма. Електрокар оснастять батареєю на 84 кВт∙год.

Електрокар отримає антикрило та особливі колісні диски Фото: Hyundai Фото: Hyundai

Крім того, електромобіль Hyundai Ioniq 6 N запозичить в побратима цікаві "фішки" на кшталт дрифтового режиму, імітації звуку двигуна та перемикання передач.

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