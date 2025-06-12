Самый быстрый Hyundai в истории мощностью 650 сил рассекретили до презентации (фото)

Появились первые официальные фото Hyundai Ioniq 6 N. Спортивная 650-сильная версия электрокара станет самым быстрым серийным авто марки.

Related video

Новый Hyundai Ioniq 6 N дебютирует 10 июля на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Электрокар является экстремальным спортивным вариантом седана Hyundai Ioniq 6, который в свое время побывал на тесте Фокуса. На первых тизерах видно, что обтекаемое авто получит обвес, большое антикрыло и особые легкосплавные диски, а его колесные арки расширят.

Электрокар оснастят 650-сильной установкой Фото: Hyundai

Салон Hyundai Ioniq 6 N на фото не показали, однако известно, что по аналогии с собратом Ioniq 5 N электрокар получит спортивные кресла и руль, а также измененные цифровой щиток приборов и мультимедийную систему. В отделке появятся кожа и алькантара с яркими вставками.

Именно электромобиль Hyundai Ioniq 5 N поделится с седаном двухмоторной установкой с пиковой отдачей 650 л. с. и 770 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 260 км/ч, однако новый Hyundai Ioniq 6 N более обтекаемый и более легкий, а значит может быть несколько быстрее.

Важно

Футуристический и экономичный: тест-драйв нового кроссовера Hyundai Kona Hybrid

Конечно же, доработают ходовую седана и установят увеличенные тормоза. Электрокар оснастят батареей на 84 кВт∙ч.

Электрокар получит антикрыло и особые колесные диски Фото: Hyundai Фото: Hyundai

Кроме того, электромобиль Hyundai Ioniq 6 N позаимствует у собрата интересные "фишки" вроде дрифтового режима, имитации звука двигателя и переключения передач.

Ранее Фокус рассказывал о недорогом семейном электрокроссовере Hyundai с запасом хода 700 км.

Также мы писали о новом спортивном электромобиле Skoda.