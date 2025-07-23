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Авто

Ціна $16500 і великий багажник: Hyundai показала сімейне авто для українських доріг (фото)

Мінівен Hyundai Stargazer Cartenz
Hyundai Stargazer Cartenz — дешевий позашляховий мінівен | Фото: Hyundai

Презентовано новий Hyundai Stargazer Cartenz. Дешевий позашляховий мінівен має великий багажник і високий кліренс.

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Мінівен Hyundai Stargazer Cartenz виходить на ринок за ціною від 16 500 до 22 200 доларів. Про авто розповіли на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Новий Hyundai Stargazer Cartenz зберіг силует із аркоподібним дахом, але став брутальнішим за попередника. У нього високий капот, широка решітка радіатора, прямокутні фари та агресивний передній бампер. Крім того, з’явився позашляховий варіант Stargazer Cartenz X із пластиковим захисним обвісом.

Новий Hyundai Stargazer Cartenz X
Hyundai Stargazer Cartenz X отримав позашляховий обвіс
Фото: Hyundai

Мінівен Hyundai Stargazer Cartenz підріс до 4,6 м завдовжки при колісній базі в 2,78 м. Кліренс авто збільшили до 205 мм.

Салон Hyundai Stargazer Cartenz оновили в стилістиці кросоверів Kona та Tucson. На передній панелі тепер встановлено два дисплеї, а важіль КПП перенесли на кермову колонку. Крім того, новий отримав сучасний блок клімат-контролю з сенсорними кнопками.

Салон Hyundai Stargazer Cartenz 2025
Мінівен отримав два екрани на передній панелі
Фото: Hyundai

Мінівен пропонують у версіях на 6 та 7 місць. Об’єм багажника становить 200 л із трьома рядами крісел та 585 л – із двома.

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Базова версія отримала кондиціонер, а в топовій версії є панорамний дах, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, електропривід та вентиляція сидінь, системи автоматичного гальмування, системи контролю розмітки і "сліпих" зон.

Салон Hyundai Stargazer Cartenz
Мінівен пропонують у версіях на 6 і 7 місць
Фото: Hyundai

Новий Hyundai Stargazer Cartenz оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к. с. Можна обрати 6-ступінчасту механічну КПП або варіатор, а привід авто – передній.

Між іншим, нещодавно представили позашляховий електричний мінівен Kia Carens за $21 000.

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