Ціна $16500 і великий багажник: Hyundai показала сімейне авто для українських доріг (фото)

Презентовано новий Hyundai Stargazer Cartenz. Дешевий позашляховий мінівен має великий багажник і високий кліренс.

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Мінівен Hyundai Stargazer Cartenz виходить на ринок за ціною від 16 500 до 22 200 доларів. Про авто розповіли на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Новий Hyundai Stargazer Cartenz зберіг силует із аркоподібним дахом, але став брутальнішим за попередника. У нього високий капот, широка решітка радіатора, прямокутні фари та агресивний передній бампер. Крім того, з’явився позашляховий варіант Stargazer Cartenz X із пластиковим захисним обвісом.

Hyundai Stargazer Cartenz X отримав позашляховий обвіс Фото: Hyundai

Мінівен Hyundai Stargazer Cartenz підріс до 4,6 м завдовжки при колісній базі в 2,78 м. Кліренс авто збільшили до 205 мм.

Салон Hyundai Stargazer Cartenz оновили в стилістиці кросоверів Kona та Tucson. На передній панелі тепер встановлено два дисплеї, а важіль КПП перенесли на кермову колонку. Крім того, новий отримав сучасний блок клімат-контролю з сенсорними кнопками.

Мінівен отримав два екрани на передній панелі Фото: Hyundai

Мінівен пропонують у версіях на 6 та 7 місць. Об’єм багажника становить 200 л із трьома рядами крісел та 585 л – із двома.

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Базова версія отримала кондиціонер, а в топовій версії є панорамний дах, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, електропривід та вентиляція сидінь, системи автоматичного гальмування, системи контролю розмітки і "сліпих" зон.

Мінівен пропонують у версіях на 6 і 7 місць Фото: Hyundai

Новий Hyundai Stargazer Cartenz оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к. с. Можна обрати 6-ступінчасту механічну КПП або варіатор, а привід авто – передній.

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