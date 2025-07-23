Ціна $7300 і заводське ГБО: представлено доступний позашляховий мінівен Renault (фото)

Презентовано новий Renault Triber 2025. Компактний семимісний мінівен підвищеної прохідності доступний у бензиновій та газовій версіях.

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Мінівен Renault Triber презентували в Індії і там він уже надходить у продаж за ціною від 629 995 до 916 995 рупій ($7300 – 10 600). Про модель розповіли на офіційному сайті Renault.

Мінівен оснащений 1,0-літровим 72-сильним мотором Фото: Renault

Renault Triber – невеликий позашляховий мінівен завдовжки 3895 мм при колісній базі 2636 мм. Його кліренс становить 182 мм.

Мінівен має вигнуту віконну лінію та роздуті крила. Модель 2025 року витримана в новому фірмовому стилі Renault – їй замінили решітку радіатора, бампери, фари та ліхтарі.

Бюджетний мінівен отримав цифровий щиток приладів та 8-дюймовий тачскрін Фото: Renault

У салоні Renault Triber 2025 оновили передню панель, встановили цифровий щиток приладів і збільшений 8-дюймовий тачскрін. Мінівен є семимісним, причому крісла третього ряду можна зняти.

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Базова комплектація Renault Triber включає 6 подушок безпеки, ABS, кондиціонер и аудіосистему. Топовий варіант отримав діодні фари, камеру, круїз-контроль, датчики дощу та світла.

Третій ряд сидінь можна зняти Фото: Renault

Новий Renault Triber зберіг 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 72 к. с. Можна обрати 5-ступінчасті механічну або роботизовану КПП. Заводське ГБО пропонують за доплату.

Між іншим, нещодавно свій дешевий позашляховий мінівен представила і Hyundai.

Також Фокус розповідав про новий електрокар від Renault за 18 000 євро.