На які авто українці встановлюють ГБО у 2025 році — статистика

У 2025 році ГБО на авто не настільки популярне через здорожчання газу. Найчастіше його встановлюють на легкові Toyota та Volkswagen.

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Газ на авто втрачає популярність в Україні. За першу половину 2025 року ГБО встановили лише на 5,9 тис. транспортних засобів. Таку статистику опублікував Інститут досліджень авторинку.

Попит на ГБО в Україні знижується Фото: Інститут досліджень авторинку

Для порівняння: за аналогічний період 2024 року переобладнали 11,1 тис. авто, а в 2023 – 17,7 тис. Причиною падіння попиту на ГБО відома – через запроваджений торік акциз автогаз подорожчав і встановлювати його вже не настільки вигідно, оскільки економія порівняно з бензином значно менша.

Найчастіше ГБО встановлюють на Toyota та Volkswagen Фото: Інститут досліджень авторинку

Ціна на автогаз в Україні на початку 2025 року становила 35 гривень за літр, потім підскочила до 37 гривень, а зараз знизилася до 34 грн/л.

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За 2025 рік ГБО отримали 5806 легкових авто, 108 вантажівок та лише чотири автобуси. Якщо влітку 2024 року переобладнання проходили в середньому по 2000 транспортних засобів на місяць, то тепер — удвічі менше.

Найпопулярніші авто з ГБО в Україні — Skoda Octavia і Toyota Camry Фото: Інститут досліджень авторинку

До того ж, якщо раніше встановлення ГБО в Україні обирали власники бюджетних авто на кшталт ВАЗ чи Daewoo Lanos, то тепер його ставлять на дорожчі моделі.

У лідерах серед брендів – Toyota (617 авто) та Volkswagen (420). Найпопулярніші переобладнані авто з ГБО в Україні у 2025 році — Skoda Octavia (209 од.), Toyota Camry (180) та Nissan Rogue (164).

До речі, в Україні у 2025 році впав попит і на дизельні двигуни.

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