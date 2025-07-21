Названо найпопулярніші авто в Україні за 2025 рік: які моделі обирають українці (фото)

Попри проблеми на початку року український авторинок демонструє зростання. Найбільшим попитом користуються кросовери.

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За першу половину 2025 року українці придбали майже 33 тисячі нових легкових автомобілів. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні Фото: Renault

Порівняно з аналогічним періодом минулого року відзначається незначне зростання на 1%. Більшому росту завадила хакерська атака РФ на державні реєстри України в січні.

Уподобання українців не змінилися в 2025 році. В десятці лідерів ринку – одразу 9 моделей підвищеної прохідності. Єдиний виняток – Skoda Octavia.

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Лідерство зберігають кросовери Renault Duster та Toyota RAV4. Крім того, варто відзначити, що в топ 10 потрапили одразу дві електричні моделі – BYD Song Plus та Volkswagen ID.Unyx.

Попит на Toyota RAV4 залишається високим Фото: Toyota

Найпопулярніші авто в Україні за перше півріччя 2025 року:

Renault Duster – 2480 проданих авто. Toyota RAV4 – 1668 од. Hyundai Tucson – 995 од. Toyota Land Cruiser Prado – 993 од. BYD Song Plus – 982 од. Volkswagen ID.Unyx – 830 од. Skoda Kodiaq – 827 од. Skoda Octavia – 778 од. Mazda CX-5 – 731 од. Volkswagen Touareg – 707 од.

Між іншим, у 2025 році в Україні виросли продажі авто з Китаю. Переважна більшість із них є електрокарами.

Також Фокус писав, що українці стали купувати менше преміальних авто.