Електрокари — в тренді: визначено найпопулярніші авто з Китаю в Україні за 2025 рік (фото)
Українці у 2025 році активно купують авто з Китаю. Найбільшим попитом користуються електрокари.
За перше півріччя в Україні поставили на облік 7318 легкових авто з КНР, що на 0,4% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Переважна більшість авто з Китаю в Україні (85%) – електромобілі. "Зелені" моделі переважають як у новому, так і у вживаному сегменті.
Нових авто з Китаю за 6 місяців 2025 року придбали 5963, що на 12% більше, аніж торік. Найпопулярнішими є електромобілі BYD і Volkswagen.
Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за 2025 рік:
- BYD Song Plus – 982 проданих авто.
- Volkswagen ID. Unyx – 830 од.
- Honda e:NS1 – 441 од.
- Zeekr 7X – 402 од.
- Zeekr 001 – 366 од.
У вживаному сегменті спостерігається спад на 31% — до 1355 машин. Попит мають електромобілі Zeekr.Важливо
Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні у 2025 році:
- Zeekr 001 – 173 зареєстрованих авто.
- Zeekr 7X – 95 од.
- Polestar 2 – 76 од.
- MG ZS – 68 од.
- Tesla Model 3 – 65 од.
Між іншим, у 2025 році в Україні виросли продажі вживаних авто зі США.
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