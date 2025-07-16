Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Електрокари — в тренді: визначено найпопулярніші авто з Китаю в Україні за 2025 рік (фото)

Електричний кросовер BYD Song Plus
BYD Song Plus — найпопулярніше авто з Китаю в Україні у 2025 році | Фото: BYD Auto

Українці у 2025 році активно купують авто з Китаю. Найбільшим попитом користуються електрокари.

Related video

За перше півріччя в Україні поставили на облік 7318 легкових авто з КНР, що на 0,4% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Переважна більшість авто з Китаю в Україні (85%) – електромобілі. "Зелені" моделі переважають як у новому, так і у вживаному сегменті.

Електрокросовер Volkswagen ID.Unyx
Попит на Volkswagen ID.Unyx виріс у 2025 році
Фото: Topcars UA

Нових авто з Китаю за 6 місяців 2025 року придбали 5963, що на 12% більше, аніж торік. Найпопулярнішими є електромобілі BYD і Volkswagen.

Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за 2025 рік:

  1. BYD Song Plus – 982 проданих авто.
  2. Volkswagen ID. Unyx – 830 од.
  3. Honda e:NS1 – 441 од.
  4. Zeekr 7X – 402 од.
  5. Zeekr 001 – 366 од.
Китайський електромобіль Zeekr 001
Zeekr 001 лідирує у вживаному сегменті
Фото: Topcars UA

У вживаному сегменті спостерігається спад на 31% — до 1355 машин. Попит мають електромобілі Zeekr.

Важливо
Українці стали купувати значно менше люксових авто: які марки та моделі мають попит
Українці стали купувати значно менше люксових авто: які марки та моделі мають попит

Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні у 2025 році:

  1. Zeekr 001 – 173 зареєстрованих авто.
  2. Zeekr 7X – 95 од.
  3. Polestar 2 – 76 од.
  4. MG ZS – 68 од.
  5. Tesla Model 3 – 65 од.

Між іншим, у 2025 році в Україні виросли продажі вживаних авто зі США.

Також Фокус розповідав про шалений попит на електрокросовер Xiaomi.