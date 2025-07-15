Кросовери та електромобілі: які авто зі США обирають українці в 2025 році (фото)

Попит на вживані авто зі США в Україні зростає. Найпопулярнішими моделями із-за океану є електрокари Tesla.

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За першу половину 2025 року українці купили 22 тис. авто з Америки, що на 4% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Середній вік авто зі США в Україні становить 5,8 року. Переважно це так звані "битки", тобто машини після ДТП.

Tesla Model Y є найпопулярнішим авто зі США в Україні у 2025 році Фото: Tesla Motors

Попит на електрокари зі США виріс: їх частка становить 41% від загальної кількості і за популярністю вони догнали бензинові авто (42%). Частка гібридів становить 8%, дизельних моделей – 5%, а авто з ГБО – 4%.

Найпопулярніші авто зі США в Україні у 2025 році – електромобілі Tesla, адже вони займають перші місця у списку моделей-лідерів. Також мають попит компактні бензинові кросовери.

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Топ 5 найпопулярніших авто зі США в Україні за 2025 рік:

Tesla Model Y – 2872 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 – 2605 од. Ford Escape – 1546 од. Jeep Cherokee – 1202 од. Nissan Rogue – 1151 од.

Раніше Фокус розповідав, що попит на перший кросовер Xiaomi перевищив усі очікування. За перші 3 хвилини продажу авто отримало 200 000 замовлень.

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