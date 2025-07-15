Кроссоверы и электромобили: какие авто из США выбирают украинцы в 2025 году (фото)

Спрос на подержанные авто из США в Украине растет. Самыми популярными моделями из-за океана являются электрокары Tesla.

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За первую половину 2025 года украинцы купили 22 тыс. авто из Америки, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Средний возраст авто из США в Украине составляет 5,8 года. Преимущественно это так называемые "битки", то есть машины после ДТП.

Tesla Model Y является самым популярным авто из США в Украине в 2025 году Фото: Tesla Motors

Спрос на электрокары из США вырос: их доля составляет 41% от общего количества и по популярности они догнали бензиновые авто (42%). Доля гибридов составляет 8%, дизельных моделей — 5%, а авто с ГБО — 4%.

Самые популярные авто из США в Украине в 2025 году — электромобили Tesla, ведь они занимают первые места в списке моделей-лидеров. Также пользуются спросом компактные бензиновые кроссоверы.

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Топ 5 самых популярных авто из США в Украине за 2025 год:

Tesla Model Y — 2872 зарегистрированных авто. Tesla Model 3 — 2605 ед. Ford Escape — 1546 ед. Jeep Cherokee — 1202 ед. Nissan Rogue — 1151 ед.

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