Электрокары — в тренде: определены самые популярные авто из Китая в Украине за 2025 год (фото)

Украинцы в 2025 году активно покупают авто из Китая. Наибольшим спросом пользуются электрокары.

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За первое полугодие в Украине поставили на учет 7318 легковых авто из КНР, что на 0,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Подавляющее большинство авто из Китая в Украине (85%) — электромобили. "Зеленые" модели преобладают как в новом, так и в подержанном сегменте.

Спрос на Volkswagen ID.Unyx вырос в 2025 году Фото: Topcars UA

Новых авто из Китая за 6 месяцев 2025 года приобрели 5963, что на 12% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными являются электромобили BYD и Volkswagen.

Топ 5 популярных новых авто из Китая в Украине за 2025 год:

BYD Song Plus — 982 проданных авто. Volkswagen ID. Unyx — 830 ед. Honda e:NS1 — 441 ед. Zeekr 7X — 402 ед. Zeekr 001 — 366 ед.

Zeekr 001 лидирует в подержанном сегменте Фото: Topcars UA

В подержанном сегменте наблюдается спад на 31% — до 1355 машин. Спросом пользуются электромобили Zeekr.

Важно

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Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине в 2025 году:

Zeekr 001 — 173 зарегистрированных авто. Zeekr 7X — 95 ед. Polestar 2 — 76 ед. MG ZS — 68 ед. Tesla Model 3 — 65 ед.

Между прочим, в 2025 году в Украине выросли продажи подержанных авто из США.

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