Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Электрокары — в тренде: определены самые популярные авто из Китая в Украине за 2025 год (фото)

Электрический кроссовер BYD Song Plus электрический кроссовер
BYD Song Plus — самое популярное авто из Китая в Украине в 2025 году | Фото: BYD Auto

Украинцы в 2025 году активно покупают авто из Китая. Наибольшим спросом пользуются электрокары.

Related video

За первое полугодие в Украине поставили на учет 7318 легковых авто из КНР, что на 0,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Подавляющее большинство авто из Китая в Украине (85%) — электромобили. "Зеленые" модели преобладают как в новом, так и в подержанном сегменте.

Электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx
Спрос на Volkswagen ID.Unyx вырос в 2025 году
Фото: Topcars UA

Новых авто из Китая за 6 месяцев 2025 года приобрели 5963, что на 12% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными являются электромобили BYD и Volkswagen.

Топ 5 популярных новых авто из Китая в Украине за 2025 год:

  1. BYD Song Plus — 982 проданных авто.
  2. Volkswagen ID. Unyx — 830 ед.
  3. Honda e:NS1 — 441 ед.
  4. Zeekr 7X — 402 ед.
  5. Zeekr 001 — 366 ед.
Китайский электромобиль Zeekr 001
Zeekr 001 лидирует в подержанном сегменте
Фото: Topcars UA

В подержанном сегменте наблюдается спад на 31% — до 1355 машин. Спросом пользуются электромобили Zeekr.

Важно
Украинцы стали покупать меньше люксовых авто: какие марки и модели пользуются спросом
Украинцы стали покупать меньше люксовых авто: какие марки и модели пользуются спросом

Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине в 2025 году:

  1. Zeekr 001 — 173 зарегистрированных авто.
  2. Zeekr 7X — 95 ед.
  3. Polestar 2 — 76 ед.
  4. MG ZS — 68 ед.
  5. Tesla Model 3 — 65 ед.

Между прочим, в 2025 году в Украине выросли продажи подержанных авто из США.

Также Фокус рассказывал о бешеном спросе на электрокроссовер Xiaomi.