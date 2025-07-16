Электрокары — в тренде: определены самые популярные авто из Китая в Украине за 2025 год (фото)
Украинцы в 2025 году активно покупают авто из Китая. Наибольшим спросом пользуются электрокары.
За первое полугодие в Украине поставили на учет 7318 легковых авто из КНР, что на 0,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Подавляющее большинство авто из Китая в Украине (85%) — электромобили. "Зеленые" модели преобладают как в новом, так и в подержанном сегменте.
Новых авто из Китая за 6 месяцев 2025 года приобрели 5963, что на 12% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными являются электромобили BYD и Volkswagen.
Топ 5 популярных новых авто из Китая в Украине за 2025 год:
- BYD Song Plus — 982 проданных авто.
- Volkswagen ID. Unyx — 830 ед.
- Honda e:NS1 — 441 ед.
- Zeekr 7X — 402 ед.
- Zeekr 001 — 366 ед.
В подержанном сегменте наблюдается спад на 31% — до 1355 машин. Спросом пользуются электромобили Zeekr.Важно
Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине в 2025 году:
- Zeekr 001 — 173 зарегистрированных авто.
- Zeekr 7X — 95 ед.
- Polestar 2 — 76 ед.
- MG ZS — 68 ед.
- Tesla Model 3 — 65 ед.
Между прочим, в 2025 году в Украине выросли продажи подержанных авто из США.
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