Названы самые популярные авто в Украине за 2025 год: какие модели выбирают украинцы (фото)

Несмотря на проблемы в начале года украинский авторынок демонстрирует рост. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы.

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За первую половину 2025 года украинцы приобрели почти 33 тысячи новых легковых автомобилей. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Renault Duster остается самым популярным авто в Украине Фото: Renault

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается незначительный рост на 1%. Большему росту помешала хакерская атака РФ на государственные реестры Украины в январе.

Предпочтения украинцев не изменились в 2025 году. В десятке лидеров рынка — сразу 9 моделей повышенной проходимости. Единственное исключение — Skoda Octavia.

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Лидерство сохраняют кроссоверы Renault Duster и Toyota RAV4. Кроме того, стоит отметить, что в топ 10 попали сразу две электрические модели — BYD Song Plus и Volkswagen ID.Unyx.

Спрос на Toyota RAV4 остается высоким Фото: Toyota

Самые популярные авто в Украине за первое полугодие 2025 года:

Renault Duster — 2480 проданных авто. Toyota RAV4 — 1668 ед. Hyundai Tucson — 995 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 993 ед. BYD Song Plus — 982 ед. Volkswagen ID.Unyx — 830 ед. Skoda Kodiaq — 827 ед. Skoda Octavia — 778 ед. Mazda CX-5 — 731 ед. Volkswagen Touareg — 707 ед.

Между прочим, в 2025 году в Украине выросли продажи авто из Китая. Подавляющее большинство из них являются электрокарами.

Также Фокус писал, что украинцы стали покупать меньше премиальных авто.