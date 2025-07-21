Названы самые популярные авто в Украине за 2025 год: какие модели выбирают украинцы (фото)
Несмотря на проблемы в начале года украинский авторынок демонстрирует рост. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы.
За первую половину 2025 года украинцы приобрели почти 33 тысячи новых легковых автомобилей. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается незначительный рост на 1%. Большему росту помешала хакерская атака РФ на государственные реестры Украины в январе.
Предпочтения украинцев не изменились в 2025 году. В десятке лидеров рынка — сразу 9 моделей повышенной проходимости. Единственное исключение — Skoda Octavia.Важно
Лидерство сохраняют кроссоверы Renault Duster и Toyota RAV4. Кроме того, стоит отметить, что в топ 10 попали сразу две электрические модели — BYD Song Plus и Volkswagen ID.Unyx.
Самые популярные авто в Украине за первое полугодие 2025 года:
- Renault Duster — 2480 проданных авто.
- Toyota RAV4 — 1668 ед.
- Hyundai Tucson — 995 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 993 ед.
- BYD Song Plus — 982 ед.
- Volkswagen ID.Unyx — 830 ед.
- Skoda Kodiaq — 827 ед.
- Skoda Octavia — 778 ед.
- Mazda CX-5 — 731 ед.
- Volkswagen Touareg — 707 ед.
Между прочим, в 2025 году в Украине выросли продажи авто из Китая. Подавляющее большинство из них являются электрокарами.
Также Фокус писал, что украинцы стали покупать меньше премиальных авто.