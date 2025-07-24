Дизельні авто в Україні втрачають популярність: які моделі купують у 2025 році (фото)

Попит на авто з дизельними двигунами в Україні падає у 2025 році. Популярними залишаються дизельні Renault, Volkswagen, Skoda та Nissan.

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Усього за 6 місяців 2025 року першу реєстрацію в Україні пройшли 31,6 тис. дизельних авто, що на 13% менше, аніж за перше півріччя минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Із цієї кількості 6,4 тис. – нові дизельні авто. Їх продажі впали одразу на 21%, а частка на ринку зменшилася із 24% до 19%.

Renault Duster є найпопулярнішим новим авто з дизелем в Україні Фото: Renault

Найпопулярніше нове авто з дизелем в Україні – кросовер Renault Duster. Також користуються попитом Toyota Land Cruiser Prado і Volkswagen Touareg.

Топ 5 популярних нових авто з дизелем в Україні за 2025 рік:

Renault Duster – 1634 проданих авто. Toyota Land Cruiser Prado – 791 од. Volkswagen Touareg – 617 од. Volkswagen Tiguan – 466 од. Skoda Kodiaq – 355 од.

У вживаному сегменті падіння менше – на 11% (до 25,2 тис. авто). Частка дизельних авто з пробігом за рік знизилася за 25% до 22%. Найбільший попит мають Renault Megane і Skoda Octavia.

У вживаному сегменті лідирує Renault Megane Фото: Renault

Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні за 2025 рік:

Renault Megane – 2188 зареєстрованих авто. Skoda Octavia – 1707 од. Nissan Qashqai – 1660 од. Volkswagen Passat – 1396 од. Volkswagen Golf – 874 од.

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