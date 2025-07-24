Дизельные авто в Украине теряют популярность: какие модели покупают в 2025 году (фото)

Спрос на авто с дизельными двигателями в Украине падает в 2025 году. Популярными остаются дизельные Renault, Volkswagen, Skoda и Nissan.

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Всего за 6 месяцев 2025 года первую регистрацию в Украине прошли 31,6 тыс. дизельных авто, что на 13% меньше, чем за первое полугодие прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Из этого количества 6,4 тыс. — новые дизельные авто. Их продажи упали сразу на 21%, а доля на рынке уменьшилась с 24% до 19%.

Renault Duster является самым популярным новым авто с дизелем в Украине Фото: Renault

Самое популярное новое авто с дизелем в Украине — кроссовер Renault Duster. Также пользуются спросом Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg.

Топ 5 популярных новых авто с дизелем в Украине за 2025 год:

Renault Duster — 1634 проданных авто. Toyota Land Cruiser Prado — 791 ед. Volkswagen Touareg — 617 ед. Volkswagen Tiguan — 466 ед. Skoda Kodiaq — 355 ед.

В подержанном сегменте падение меньше — на 11% (до 25,2 тыс. авто). Доля дизельных авто с пробегом за год снизилась с 25% до 22%. Наибольшим спросом пользуются Renault Megane и Skoda Octavia.

В подержанном сегменте лидирует Renault Megane Фото: Renault

Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине за 2025 год:

Renault Megane — 2188 зарегистрированных авто. Skoda Octavia — 1707 ед. Nissan Qashqai — 1660 ед. Volkswagen Passat — 1396 ед. Volkswagen Golf — 874 ед.

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных новых автомобилях на украинском рынке в 2025 году.

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