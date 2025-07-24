Дизельные авто в Украине теряют популярность: какие модели покупают в 2025 году (фото)
Спрос на авто с дизельными двигателями в Украине падает в 2025 году. Популярными остаются дизельные Renault, Volkswagen, Skoda и Nissan.
Всего за 6 месяцев 2025 года первую регистрацию в Украине прошли 31,6 тыс. дизельных авто, что на 13% меньше, чем за первое полугодие прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Из этого количества 6,4 тыс. — новые дизельные авто. Их продажи упали сразу на 21%, а доля на рынке уменьшилась с 24% до 19%.
Самое популярное новое авто с дизелем в Украине — кроссовер Renault Duster. Также пользуются спросом Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg.
Топ 5 популярных новых авто с дизелем в Украине за 2025 год:
- Renault Duster — 1634 проданных авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 791 ед.
- Volkswagen Touareg — 617 ед.
- Volkswagen Tiguan — 466 ед.
- Skoda Kodiaq — 355 ед.
В подержанном сегменте падение меньше — на 11% (до 25,2 тыс. авто). Доля дизельных авто с пробегом за год снизилась с 25% до 22%. Наибольшим спросом пользуются Renault Megane и Skoda Octavia.
Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине за 2025 год:
- Renault Megane — 2188 зарегистрированных авто.
- Skoda Octavia — 1707 ед.
- Nissan Qashqai — 1660 ед.
- Volkswagen Passat — 1396 ед.
- Volkswagen Golf — 874 ед.
Ранее Фокус рассказывал о самых популярных новых автомобилях на украинском рынке в 2025 году.
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