Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Дизельные авто в Украине теряют популярность: какие модели покупают в 2025 году (фото)

дизель Рено
В Украине падает спрос на дизели в Украине | Фото: Renault

Спрос на авто с дизельными двигателями в Украине падает в 2025 году. Популярными остаются дизельные Renault, Volkswagen, Skoda и Nissan.

Related video

Всего за 6 месяцев 2025 года первую регистрацию в Украине прошли 31,6 тыс. дизельных авто, что на 13% меньше, чем за первое полугодие прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Из этого количества 6,4 тыс. — новые дизельные авто. Их продажи упали сразу на 21%, а доля на рынке уменьшилась с 24% до 19%.

новый renault duster 2025
Renault Duster является самым популярным новым авто с дизелем в Украине
Фото: Renault

Самое популярное новое авто с дизелем в Украине — кроссовер Renault Duster. Также пользуются спросом Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg.

Топ 5 популярных новых авто с дизелем в Украине за 2025 год:

  1. Renault Duster — 1634 проданных авто.
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 791 ед.
  3. Volkswagen Touareg — 617 ед.
  4. Volkswagen Tiguan — 466 ед.
  5. Skoda Kodiaq — 355 ед.

В подержанном сегменте падение меньше — на 11% (до 25,2 тыс. авто). Доля дизельных авто с пробегом за год снизилась с 25% до 22%. Наибольшим спросом пользуются Renault Megane и Skoda Octavia.

Renault Megane универсал
В подержанном сегменте лидирует Renault Megane
Фото: Renault

Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине за 2025 год:

  1. Renault Megane — 2188 зарегистрированных авто.
  2. Skoda Octavia — 1707 ед.
  3. Nissan Qashqai — 1660 ед.
  4. Volkswagen Passat — 1396 ед.
  5. Volkswagen Golf — 874 ед.

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных новых автомобилях на украинском рынке в 2025 году.

Также мы писали, что в Украине поступил в продажу новый Volkswagen Transporter T7 с дизелем.