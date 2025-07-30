Авторинок може зупинитися: в Україні виникли проблеми з реєстрацією автомобілів

Останніми днями українці не можуть поставити авто на облік. Технічні проблеми можуть призвести до зупинки авторинку України.

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Постановка авто на облік в Україні наразі ускладнена, оскільки з 23 липня спостерігаються проблеми з передачею в Єдиний державний реєстр транспортних засобів (ЄДРТЗ) документів по реалізації транспортних засобів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook ген директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

Реєстрація авто в Україні ускладнена — що відомо

Він зазначив, що інформація про продані машини не потрапляє до ЄДРТЗ і через це покупці не можуть зареєструвати авто в сервісних центрах МВС. Також документи не можуть передати автовиробники, які постачають техніку Силам Оборони України.

Проблема має технічний характер: передані до ЄДРТЗ документи, які перебувають у статусі "Відправлений" і він не змінюється на статус "Доставлений". При спробі постановки авто на облік власникам відмовляють, оскільки під час перевірки не знаходять Акт огляду і інші документів в ЄДРТЗ. Без них реєстрація авто в Україні неможлива.

Олег Назаренко зауважив, що після звернення ВААІД на минулому тижні до Офісу президента, Кабміну, МВС, Головного сервісного центру та технічної підтримки ЄДРТЗ 25 липня доступ розблокували і документи були відправлені в держреєстр, однак 28-30 липня ця проблема повторилася і спроби поставити авто на облік знову невдалі.

У ВААІД повторно звернулися до органів державної влади та компанії-адміністратора системи ДП "Інфотех" для вирішення проблеми і наголошують, що неможливість зареєструвати автомобіль загрожує зупинкою ринку та може призвести до припинення постачання транспортних засобів для Сил Оборони України.

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Реакція МВС

Труднощі із передачею інформації до реєстрів визнають і в Головному сервісному центрі МВС. Можливими причинами збою там також називають програмне забезпечення і теж звернулися до ДП "Інфотех" із проханням посприяти у вирішенні проблеми.

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