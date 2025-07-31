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Авто

Tesla уже не лидер: названы самые популярные авто в Европе за 2025 год (фото)

продажи новых авто
В Европе самыми популярными являются городские авто

На европейском рынке в 2025 году доминируют компактные городские автомобили. Спрос на электромобили вырос на 25%, однако бывший лидер Tesla продемонстрировал падение продаж на треть.

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Всего за первую половину 2025 года в Европе продали 6,8 миллиона авто — столько же, как и за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала компания JATO Dynamics.

Вместе с тем, в июне авторынок Европы продемонстрировал существенное падение сразу на 5,1% — до 1,24 млн авто. В Италии продажи авто обвалились на 17%, а во Франции — на 6,7%.

Дачия Сандеро
Dacia Sandero является лидером европейского авторынка
Фото: Dacia

В то же время, спрос на электромобили в Европе за 2025 год вырос сразу на 25% — реализовано почти 1,2 млн таких авто. При этом бывший лидер сегмента Tesla продемонстрировал падение сразу на 33%, а на первом месте по продажам электрокаров — Volkswagen.

Volkswagen остается и крупнейшим автопроизводителем на европейском рынке. В тройку лидеров также вошли концерны Stellantis и Renault Group.

Tesla Model Y
Бывший лидер Tesla Model Y не попал в топ 10
Фото: Tesla

Топ 10 популярных автопроизводителей на европейском рынке в 2025 году:

  1. Volkswagen Group — 1 800 504 проданных авто (+3%).
  2. Stellantis — 1 044 93 ед. (-9%).
  3. Renault Group — 704 023 ед. (+6%).
  4. Hyundai-Kia — 540 917 ед. (-3%).
  5. BMW Group — 485 299 ед. (+4%).
  6. Toyota — 478 686 ед. (-8%).
  7. Mercedes-Benz — 355 162 ед. (-2%).
  8. Ford Motor — 257 337 ед. (+6%).
  9. Geely Group — 202 230 ед. (-5%).
  10. Nissan — 165 645 ед. (-5%).

Самые популярные автомобили в Европе — компактные городские хэтчбеки и кроссоверы. Первое место занимает дешевая Dacia Sandero, а вот Tesla Model Y, которая еще в прошлом году лидировала, вылетела даже из топ 10.

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Самые популярные авто в Европе за первое полугодие 2025 года:

  1. Dacia Sandero — 128 842 проданных авто (-11%);
  2. Renault Clio — 122 489 ед. (+7%);
  3. Peugeot 208 — 109 146 ед. (+2%);
  4. Volkswagen T-Roc — 106 118 ед. (-5%);
  5. Volkswagen Golf — 104 162 ед. (-17%);
  6. Volkswagen Tiguan — 97 508 ед. (+28%);
  7. Dacia/Renault Duster — 97 188 ед. (+9%);
  8. Peugeot 2008 — 96 378 ед. (+3%);
  9. Citroën C3 — 95 891 ед. (-9%);
  10. Toyota Yaris Cross — 95 513 ед. (-5%).

Между прочим, на европейский рынок выйдет недорогой электрокроссовер от Stellantis. Он может появиться в Украине.

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