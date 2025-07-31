Tesla уже не лидер: названы самые популярные авто в Европе за 2025 год (фото)
На европейском рынке в 2025 году доминируют компактные городские автомобили. Спрос на электромобили вырос на 25%, однако бывший лидер Tesla продемонстрировал падение продаж на треть.
Всего за первую половину 2025 года в Европе продали 6,8 миллиона авто — столько же, как и за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала компания JATO Dynamics.
Вместе с тем, в июне авторынок Европы продемонстрировал существенное падение сразу на 5,1% — до 1,24 млн авто. В Италии продажи авто обвалились на 17%, а во Франции — на 6,7%.
В то же время, спрос на электромобили в Европе за 2025 год вырос сразу на 25% — реализовано почти 1,2 млн таких авто. При этом бывший лидер сегмента Tesla продемонстрировал падение сразу на 33%, а на первом месте по продажам электрокаров — Volkswagen.
Volkswagen остается и крупнейшим автопроизводителем на европейском рынке. В тройку лидеров также вошли концерны Stellantis и Renault Group.
Топ 10 популярных автопроизводителей на европейском рынке в 2025 году:
- Volkswagen Group — 1 800 504 проданных авто (+3%).
- Stellantis — 1 044 93 ед. (-9%).
- Renault Group — 704 023 ед. (+6%).
- Hyundai-Kia — 540 917 ед. (-3%).
- BMW Group — 485 299 ед. (+4%).
- Toyota — 478 686 ед. (-8%).
- Mercedes-Benz — 355 162 ед. (-2%).
- Ford Motor — 257 337 ед. (+6%).
- Geely Group — 202 230 ед. (-5%).
- Nissan — 165 645 ед. (-5%).
Самые популярные автомобили в Европе — компактные городские хэтчбеки и кроссоверы. Первое место занимает дешевая Dacia Sandero, а вот Tesla Model Y, которая еще в прошлом году лидировала, вылетела даже из топ 10.Важно
Самые популярные авто в Европе за первое полугодие 2025 года:
- Dacia Sandero — 128 842 проданных авто (-11%);
- Renault Clio — 122 489 ед. (+7%);
- Peugeot 208 — 109 146 ед. (+2%);
- Volkswagen T-Roc — 106 118 ед. (-5%);
- Volkswagen Golf — 104 162 ед. (-17%);
- Volkswagen Tiguan — 97 508 ед. (+28%);
- Dacia/Renault Duster — 97 188 ед. (+9%);
- Peugeot 2008 — 96 378 ед. (+3%);
- Citroën C3 — 95 891 ед. (-9%);
- Toyota Yaris Cross — 95 513 ед. (-5%).
Между прочим, на европейский рынок выйдет недорогой электрокроссовер от Stellantis. Он может появиться в Украине.
Также Фокус рассказывал о самых популярных авто в Украине за 2025 год.