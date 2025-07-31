Tesla уже не лидер: названы самые популярные авто в Европе за 2025 год (фото)

На европейском рынке в 2025 году доминируют компактные городские автомобили. Спрос на электромобили вырос на 25%, однако бывший лидер Tesla продемонстрировал падение продаж на треть.

Related video

Всего за первую половину 2025 года в Европе продали 6,8 миллиона авто — столько же, как и за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала компания JATO Dynamics.

Вместе с тем, в июне авторынок Европы продемонстрировал существенное падение сразу на 5,1% — до 1,24 млн авто. В Италии продажи авто обвалились на 17%, а во Франции — на 6,7%.

Dacia Sandero является лидером европейского авторынка Фото: Dacia

В то же время, спрос на электромобили в Европе за 2025 год вырос сразу на 25% — реализовано почти 1,2 млн таких авто. При этом бывший лидер сегмента Tesla продемонстрировал падение сразу на 33%, а на первом месте по продажам электрокаров — Volkswagen.

Volkswagen остается и крупнейшим автопроизводителем на европейском рынке. В тройку лидеров также вошли концерны Stellantis и Renault Group.

Бывший лидер Tesla Model Y не попал в топ 10 Фото: Tesla

Топ 10 популярных автопроизводителей на европейском рынке в 2025 году:

Volkswagen Group — 1 800 504 проданных авто (+3%). Stellantis — 1 044 93 ед. (-9%). Renault Group — 704 023 ед. (+6%). Hyundai-Kia — 540 917 ед. (-3%). BMW Group — 485 299 ед. (+4%). Toyota — 478 686 ед. (-8%). Mercedes-Benz — 355 162 ед. (-2%). Ford Motor — 257 337 ед. (+6%). Geely Group — 202 230 ед. (-5%). Nissan — 165 645 ед. (-5%).

Самые популярные автомобили в Европе — компактные городские хэтчбеки и кроссоверы. Первое место занимает дешевая Dacia Sandero, а вот Tesla Model Y, которая еще в прошлом году лидировала, вылетела даже из топ 10.

Важно

Авторынок может остановиться: в Украине возникли проблемы с регистрацией автомобилей

Самые популярные авто в Европе за первое полугодие 2025 года:

Dacia Sandero — 128 842 проданных авто (-11%); Renault Clio — 122 489 ед. (+7%); Peugeot 208 — 109 146 ед. (+2%); Volkswagen T-Roc — 106 118 ед. (-5%); Volkswagen Golf — 104 162 ед. (-17%); Volkswagen Tiguan — 97 508 ед. (+28%); Dacia/Renault Duster — 97 188 ед. (+9%); Peugeot 2008 — 96 378 ед. (+3%); Citroën C3 — 95 891 ед. (-9%); Toyota Yaris Cross — 95 513 ед. (-5%).

Между прочим, на европейский рынок выйдет недорогой электрокроссовер от Stellantis. Он может появиться в Украине.

Также Фокус рассказывал о самых популярных авто в Украине за 2025 год.