Tesla вже не лідер: названо найпопулярніші авто в Європі за 2025 рік (фото)
На європейському ринку в 2025 році домінують компактні міські автомобілі. Попит на електромобілі виріс на 25%, проте колишній лідер Tesla продемонстрував падіння продажів на третину.
Загалом за першу половину 2025 року в Європі продали 6,8 мільйона авто — стільки ж, як і за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала компанія JATO Dynamics.
Разом із тим, у червні авторинок Європи продемонстрував суттєве падіння одразу на 5,1% — до 1,24 млн авто. В Італії продажі авто обвалилися на 17%, а у Франції – на 6,7%.
Водночас, попит на електромобілі в Європі за 2025 рік зріс одразу на 25% — реалізовано майже 1,2 млн таких авто. При цьому колишній лідер сегменту Tesla продемонстрував падіння одразу на 33%, а на першому місці за продажами електрокарів — Volkswagen.
Volkswagen залишається і найбільшим автовиробником на європейському ринку. До трійки лідерів також увійшли концерни Stellantis і Renault Group.
Топ 10 популярних автовиробників на європейському ринку в 2025 році:
- Volkswagen Group – 1 800 504 проданих авто (+3%).
- Stellantis – 1 044 93 од. (-9%).
- Renault Group – 704 023 од. (+6%).
- Hyundai-Kia – 540 917 од. (-3%).
- BMW Group – 485 299 од. (+4%).
- Toyota – 478 686 од. (-8%).
- Mercedes-Benz – 355 162 од. (-2%).
- Ford Motor – 257 337 од. (+6%).
- Geely Group – 202 230 од. (-5%).
- Nissan – 165 645 од. (-5%).
Найпопулярніші автомобілі в Європі – компактні міські хетчбек та кросовери. Перше місце посідає дешева Dacia Sandero, а от Tesla Model Y, яке ще торік лідирувала, вилетіла навіть із топ 10.Важливо
Найпопулярніші авто в Європі за перше півріччя 2025 року:
- Dacia Sandero – 128 842 проданих авто(-11%);
- Renault Clio – 122 489 од. (+7%);
- Peugeot 208 – 109 146 од. (+2%);
- Volkswagen T-Roc – 106 118 од. (-5%);
- Volkswagen Golf – 104 162 од. (-17%);
- Volkswagen Tiguan – 97 508 од. (+28%);
- Dacia/Renault Duster – 97 188 од. (+9%);
- Peugeot 2008 – 96 378 од. (+3%);
- Citroën C3 – 95 891 од. (-9%);
- Toyota Yaris Cross – 95 513 од. (-5%).
Між іншим, на європейський ринок вийде недорогий електрокросовер від Stellantis. Він може з'явитися в Україні.
Також Фокус розповідав про найпопулярніші авто в Україні за 2025 рік.