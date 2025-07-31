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Авто

Tesla вже не лідер: названо найпопулярніші авто в Європі за 2025 рік (фото)

продажі нових авто
В Європі найпопулярнішими є міські авто

На європейському ринку в 2025 році домінують компактні міські автомобілі. Попит на електромобілі виріс на 25%, проте колишній лідер Tesla продемонстрував падіння продажів на третину.

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Загалом за першу половину 2025 року в Європі продали 6,8 мільйона авто — стільки ж, як і за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала компанія JATO Dynamics.

Разом із тим, у червні авторинок Європи продемонстрував суттєве падіння одразу на 5,1% — до 1,24 млн авто. В Італії продажі авто обвалилися на 17%, а у Франції – на 6,7%.

Dacia Sandero
Dacia Sandero є лідером європейського авторинку
Фото: Dacia

Водночас, попит на електромобілі в Європі за 2025 рік зріс одразу на 25% — реалізовано майже 1,2 млн таких авто. При цьому колишній лідер сегменту Tesla продемонстрував падіння одразу на 33%, а на першому місці за продажами електрокарів — Volkswagen.

Volkswagen залишається і найбільшим автовиробником на європейському ринку. До трійки лідерів також увійшли концерни Stellantis і Renault Group.

Tesla Model Y
Колишній лідер Tesla Model Y не потрапив до топ 10
Фото: Tesla

Топ 10 популярних автовиробників на європейському ринку в 2025 році:

  1. Volkswagen Group – 1 800 504 проданих авто (+3%).
  2. Stellantis – 1 044 93 од. (-9%).
  3. Renault Group – 704 023 од. (+6%).
  4. Hyundai-Kia – 540 917 од. (-3%).
  5. BMW Group – 485 299 од. (+4%).
  6. Toyota – 478 686 од. (-8%).
  7. Mercedes-Benz – 355 162 од. (-2%).
  8. Ford Motor – 257 337 од. (+6%).
  9. Geely Group – 202 230 од. (-5%).
  10. Nissan – 165 645 од. (-5%).

Найпопулярніші автомобілі в Європі – компактні міські хетчбек та кросовери. Перше місце посідає дешева Dacia Sandero, а от Tesla Model Y, яке ще торік лідирувала, вилетіла навіть із топ 10.

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Найпопулярніші авто в Європі за перше півріччя 2025 року:

  1. Dacia Sandero – 128 842 проданих авто(-11%);
  2. Renault Clio – 122 489 од. (+7%);
  3. Peugeot 208 – 109 146 од. (+2%);
  4. Volkswagen T-Roc – 106 118 од. (-5%);
  5. Volkswagen Golf – 104 162 од. (-17%);
  6. Volkswagen Tiguan – 97 508 од. (+28%);
  7. Dacia/Renault Duster – 97 188 од. (+9%);
  8. Peugeot 2008 – 96 378 од. (+3%);
  9. Citroën C3 – 95 891 од. (-9%);
  10. Toyota Yaris Cross – 95 513 од. (-5%).

Між іншим, на європейський ринок вийде недорогий електрокросовер від Stellantis. Він може з'явитися в Україні.

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