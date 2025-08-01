В Україні відновили реєстрацію автомобілів: чому вона не працювала

Реєстрація авто в Україні була заблокована з технічних причин. Тепер її відновлено, проте місцями можуть спостерігатися черги, тому деяким покупцям варто зачекати.

Related video

Реєстрація автомобілів у сервісних центрах МВС запрацювала з 31 липня. Про це повідомив у Facebook генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

Він зазначив, що після звернень ВААІД, авто імпортерів, дилерів, автошкіл технічні проблеми вирішили. Передача даних в Єдиний державний реєстр транспортних засобів (ЄДРТЗ) відновлена, тому поставити авто на облік тепер можливо.

Олег Назаренко повідомив, що поставити авто на облік у сервісному центрі МВС можуть ті клієнти, які купили його 28 липня. Тим ж громадянам, які придбали машину останніми днями, варто все ж трохи почекати.

Важливо

Дизельні авто в Україні втрачають популярність: які моделі купують у 2025 році (фото)

Реєстрація авто в Україні ускладнена – що сталося

З минулого тижня зареєструвати авто в Україні стало складно через технічні проблеми. Інформація про продані машини не потрапляла від суб’єктів господарювання до ЄДРТЗ, тому при спробі поставити авто на облік власники отримували відмову, оскільки під час перевірки в реєстрі не знаходили Акт огляду та інші документи. Така ситуація загрожувала повною зупинкою українського авторинку.

До речі, на український ринок вийшов новий кросовер Audi Q5 третього покоління.

Також Фокус розповідав про найпопулярніші авто в Європі за 2025 рік.