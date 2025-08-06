Водійські права та техпаспорт стали безкоштовними для окремої категорії громадян України

Відновлення водійських прав та техпаспорта на авто стало безкоштовним для громадян України, які постраждали від війни. Для цього необхідно звернутися до сервісного центру МВС.

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Відповідне рішення ухвалив сьогодні, 6 серпня, Кабінет міністрів. Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Маємо бути чутливими до потреб тих, хто втратив майно, житло або документи через війну. Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє безкоштовно відновлювати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії рф", — зазначила Юлія Свириденко.

Прем’єрка наголосила, що мова йде саме про водійські права та техпаспорт, які були втрачені через російські обстріли. Це рішення покликане зменшити бюрократичні бар’єри для осіб, які постраждали від війни.

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Як отримати водійське посвідчення чи техпаспорт безкоштовно

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розкрив у Telegram деталі процедури відновлення водійських прав чи свідоцтва про реєстрацію авто безкоштовно. Постраждалі від російської агресії звільняються від сплати за пластикові бланки документів та їх виготовлення.

Аби відновити водійські права чи техпаспорт, громадянин повинен отримати від слідчого документ, який підтверджує статус потерпілої особи. Із ним потрібно звернутися до будь-якого стаціонарного чи мобільного сервісного центру МВС, де звернення опрацюють та оформлять документи.

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