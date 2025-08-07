Курьезный случай с парковкой в Одессе: водитель BMW заплатит 835 тысяч гривен (видео)

Одессит оставлял машину на парковке торгово-развлекательного центра "Гагарин Плаза", но не платил за услуги. В итоге ему насчитали более 835 тысяч гривен долга.

Related video

Мужчина поставил рекорд по собранным штрафам за парковку. Столь значительная сума накопилась почти за 1 год, видео с комментариями появилось в местных пабликах.

О задолженности водитель узнал, когда проверял данные в терминале оплаты парковки. Видно, что за 348 дней аппарат насчитал такую сумму. Если посчитать, получится, что день парковки возле ТРК стоит 2400 гривен. Месяц круглосуточной парковки обойдется в 72 тысячи гривен.

Местные СМИ писали, что мужчина парковал автомобиль BMW в элитном районе Аркадия и впервые получил известность, когда собрал более 500 тысячи гривен за стоянку.

Цена парковки на частных площадках Аркадии выше средней по городу по ставке 30 грн/ч, поэтому водителю и насчитали такую сумму, отмечали журналисты.

Вместе с мужчиной возле аппарата стояла женщина и во время проверки счета они реагировали на цифры довольно спокойно. Женщина смеялась и спрашивала, каким образом теперь выплатить эту сумму.

Пользователи соцсетей возмутились ситуацией. Администрация торгового центра, как минимум, должна была задаться вопросом, почему автомобиль так долго стоял на парковке и владелец его не забирал.

Некоторые писали, что автомобиль следовало отогнать на штрафплощадку за нарушение правил парковки и предоставить полиции фиксацию на фото или видео.

Напомним, в Лондоне в здании 50-этажного жилого дома Principal Tower сдавали паркоместо по цене более 650 тысяч гривен в год.

Фокус также писал о рекордных ценах на паркоместа в Киева, которые иногда дороже однокомнатной квартиры.