Дороже, чем средняя арендная плата за жилье: паркоместо в Лондоне сдается за 950 фунтов

В здании 50-этажного жилого дома Principal Tower в столице Великобритании парковочное место можно взять в аренду за 11 500 фунтов стерлингов, то есть примерно 650 120 гривен в год.

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Арендная плата за парковочное место в доме на 298 квартир составляет 950 фунтов, иначе говоря 53 705 грн в месяц, что существенно больше, чем средняя арендная плата за жилье в Великобритании, пишет портал Luxury Property News.

Подсчитано, что среднестатистический арендатор в Великобритании платит за квартиру или дом 745 фунтов стерлингов в месяц, что эквивалентно 42 116 гривнам. Таким образом, стоянка там обойдется на 205 фунтов или же приблизительно на 11 600 гривен дороже.

Водителю, который готов платить за место площадью всего девять квадратных метров, также необходимо будет внести депозит в размере 1097 фунтов стерлингов, то есть примерно 62 015 гривен.

Парковка в Principal Tower

"Гараж" располагается в подземном помещении охраняемого здания, для доступа в которое необходим специальный индивидуальный брелок.

Парковка в Principal Tower

Кстати, как отмечают на портале, за пентхаус с тремя спальнями в Principal Tower придется заплатить 9,9 млн фунтов стерлингов, или же около 560 млн гривен.

Напомним, старый туалет на парковке в Рамсгейте, графство Кент, переделанный в мини-бунгало, выставлен на продажу за 110 000 фунтов стерлингов, то есть примерно 6,2 млн гривен. В доме есть кухня, душевая, гостиная и свой маленький дворик.

Тем временем, как писал Фокус, цены на паркоместа в жилых комплексах Киева достигли рекордных значений и в отдельных случаях они уже превосходят стоимость однокомнатной квартиры.