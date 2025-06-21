В Британии туалет на парковке превратили в жилой дом и выставили на продажу (фото)

Старый парковочный туалет, переделанный в мини-бунгало, выставлен на продажу за 110 000 фунтов стерлингов, то есть примерно 6,2 млн гривен.

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Здание бывшего общественного туалета на стоянке автомобилей в Рамсгейте, графство Кент, можно использовать как жилое или рабочее помещение, сообщает британский портал недвижимости Rightmove.

Здание, которое было общественным туалетом в течение 90 лет, с 1930 по 2020 годы, находится недалеко от центра города.

В доме есть кухня, душевая, гостиная и свой дворик размером 2,70 м на 1,50 м.

При этом объект, хотя и пригоден в качестве жилого помещения, в последнее время использовался как маникюрный салон.

Здание туалета на автостоянке в 2020 году Фото: Terence Painter Estate Agents

Бунгало расположено в нескольких минутах ходьбы от местной гавани. Неподалеку от объекта находятся школы, офисы и множество жилых домов.

Здание, в котором недавно была заменена электропроводка, получило разрешение от местных властей на строительство пристройки к первому этажу, а также установку столов и стульев, что может служить помещением для приема пищи на вынос.

Напомним, власти Корнуолла решили продать на аукционе общественный туалет. Заведение поделено на женскую и мужскую части, а также оборудовано туалетной кабиной для людей с ограниченными возможностями.

Также Фокус писал, что в британском городке Удимор в Восточном Суссексе за примерно за 53,2 млн грн продается дом с небольшой взлетно-посадочной полосой, ангаром для самолетов, виноградником и винодельней. Кроме того, на 5 га земли имеется место под пастбища и конюшню.