В Британии продают дом-аэропорт с собственной взлетно-посадочной полосой (фото)

В британском городке Удимор в Восточном Суссексе за 945 000 фунтов стерлингов, то есть примерно 53,2 млн грн, продается дом с небольшой взлетно-посадочной полосой и ангаром для самолетов.

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Из дома, который имеет около 5 га земли с садами и пастбищами, открываются потрясающие виды на долину Тиллингем, отмечает агентство недвижимости Equus.

Сам дом имеет огромную гостиную, кухню и подсобное помещение на первом этаже. Спальни (одна из них с собственной ванной комнатой) и ванная комната находятся на втором этаже.

Снаружи есть мастерская и небольшой внутренний дворик, выложенный мозаичной плиткой из Италии.

Также дом имеет собственную взлетно-посадочную полосу для легких спортивных и сверхлегких самолетов с коротким взлетом и посадкой плюс ангар для летательных аппаратов.

Сельскохозяйственный амбар пристроен к соседнему хозяйственному помещению, а сады и земля огибают его с трех сторон, обеспечивая полную уединенность.

На территории также есть небольшой виноградник и винодельня. Кроме того, на территории усадьбы есть место для строительства конюшни и манежа.

Напомним, ранее в Южном Уэльсе выставили на продажу женский монастырь Святой Терезы с 27 спальными местами, ранее использовавшийся как дом престарелых. Он расположен в престижном жилом районе, с выдающимися видами на местную гавань и пляж.

Также Фокус писал, что в центре Лондона за 300 тыс. фунтов стерлингов можно купить парковочное место для автомобиля. И это больше средней стоимости дома на рынке недвижимости Великобритании.

Кроме того, в поселке Дерсингем британского графства Норфолк на продажу выставили редкий бункер времен Холодной войны. Его оценивают в 20 000 фунтов стерлингов, то есть примерно 26 550 долларов США.