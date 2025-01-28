На продажу выставили женский монастырь с 27 спальнями и видом на море (фото)

Недвижимость такого размера редко выставляется на рынок, подчеркивают агенты. Она расположена в престижном жилом районе, с выдающимися видами на гавань и пляж.

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Монастырь Святой Терезы, использовавшийся как дом престарелых, в прошлом году закрылся и сейчас выставлен на продажу за 750 000 фунтов стерлингов. Об этом сообщает Luxury Property News.

Дом, расположен в Фишгарде, в Южном Уэльсе, был построен в 1918 году. Он также имеет современную пристройку, соединяющую его с монастырем на 14 мест, и часовней.

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Также на территории площадью почти в гектар есть отдельно стоящий коттедж с одной спальней плюс бунгало с тремя спальнями.

Как отмечает агентство по недвижимости, из окон бывшего монастыря открывается великолепный панорамный вид на море, гавань и пляж. Объект, в котором в общей сложности обустроено 27 спальных мест, также может похвастаться парковкой на 20 автомобилей и фруктовыми садами.

Недвижимость такого размера и в таком месте редко выставляется на рынок, — подчеркивает риэлтор.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила старую заброшенную школу за 210 тысяч долларов. Потратив 8 месяцев и еще 220 тысяч долларов, они превратили историческое здание в жилой дом.

Напомним, что пожарная часть была переделана в дом стоимостью около $8 млн. Здание, в котором снимались сцены культового фильма "Дневники принцессы", прошло долгий путь от конного пожарного депо до уникального дома с сохраненными элементами и захватывающими панорамными видами.