На продаж виставили жіночий монастир із 27 спальнями і видом на море (фото)

Нерухомість такого розміру рідко виставляють на ринок, підкреслюють агенти. Вона розташована в престижному житловому районі, з видатними видами на гавань і пляж.

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Монастир Святої Терези, який використовували як будинок для людей похилого віку, торік закрили, і зараз його виставлено на продаж за 750 000 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Luxury Property News.

Будинок, розташований у Фішгарді, у Південному Уельсі, був побудований 1918 року. Він також має сучасну прибудову, що з'єднує його з монастирем на 14 місць, і каплицею.

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Також на території площею майже в гектар є окремий котедж з однією спальнею плюс бунгало з трьома спальнями.

Як зазначає агентство з нерухомості, з вікон колишнього монастиря відкривається чудовий панорамний вид на море, гавань і пляж. Об'єкт, у якому загалом облаштовано 27 спальних місць, також може похвалитися паркуванням на 20 автомобілів і фруктовими садами.

Нерухомість такого розміру і в такому місці рідко виставляють на ринок, — підкреслює ріелтор.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила стару занедбану школу за 210 тисяч доларів. Витративши 8 місяців і ще 220 тисяч доларів, вони перетворили історичну будівлю на житловий будинок.

Нагадаємо, що пожежну частину переробили на будинок вартістю близько $8 млн. Будівля, у якій знімали сцени культового фільму "Щоденники принцеси", пройшла довгий шлях від кінного пожежного депо до унікального будинку зі збереженими елементами та захопливими панорамними краєвидами.