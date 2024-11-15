"Подорож у часі": історик зробив унікальне відкриття в особняку з віковою історією

Знахідка Пола О'Браєна нагадала, що навіть найзвичніші місця можуть приховувати в собі несподівані деталі, що відкривають таємниці минулого і підкреслюють значущість історичної спадщини.

Доктор Пол О'Браєн, історик з Лімерика, Ірландія, зробив несподіване відкриття під час дослідження старовинного особняка Фернбанк-Хаус. Будівля, побудована в 1870-х роках, яка раніше належала сім'ї леді Клів, була перебудована і стала житлом черниць. Про це він розповів в одному з відео у своєму TikTok.

Отримавши дозвіл дослідити старовинний будинок, О'Браєн і одна з черниць натрапили на приховані віконниці, про існування яких ніхто не підозрював.

Особняк, за словами історика, спочатку був побудований у стилі французького замку, і хоча зовнішній вигляд був змінений черницями, інтер'єр зберіг свою автентичність і витонченість. Коли О'Браєн відкрив віконниці, заховані під люком у нижній частині вікна, їхній вік і стан здивували навіть тих, хто жив в маєтку довгий час. Черниця, яка супроводжувала чоловіка, зізналася, що живе тут понад 50 років і ніколи раніше не помічала цієї деталі.

"Ймовірно, востаннє їх відкривав слуга леді Клів ще в 1920-х роках", — розповів О'Браєн, додавши, що цей момент дав відчуття подорожі в часі.

Дослідник також зазначив, що востаннє, коли віконниці було відчинено, навколишній краєвид був зовсім іншим, і це додавало знахідці особливого сенсу.

Пол О'Браєн і одна з черниць натрапили на приховані віконниці, про існування яких ніхто не підозрював Фото: newsweek

Відео зі знахідкою, опубліковане в TikTok, зібрало понад 3,7 мільйона переглядів і безліч коментарів, де користувачі захоплювалися майстерністю та історичною цінністю цієї деталі. Багато хто відзначив, що такі унікальні елементи зникають у сучасному будівництві, і висловили захоплення ремеслом минулого.

"Яка майстерність була в ті часи", — написав один із користувачів, додаючи, що зараз такі конструкції обійшлися б у величезну суму.

Інші глядачі ділилися власними історіями про схожі деталі в старовинних будинках. Одна з користувачок соцмережі розповіла, що в неї в будинку, збудованому 1860 року, збереглися оригінальні віконниці, які нещодавно реставрували. Вона зазначила, що такі знахідки роблять старовинні будинки особливими й надають їм душу, а не просто естетичну цінність.

Раніше Фокус повідомляв, що пожежну частину переробили на будинок вартістю близько $8 млн. Будівля, в якій знімали сцени культового фільму "Щоденники принцеси", пройшла довгий шлях від кінного пожежного депо до унікального будинку зі збереженими елементами та захопливими панорамними краєвидами.

Також стало відомо, що у "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник. Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.