"Путешествие во времени": историк сделал уникальное открытие в особняке с вековой историей

Находка Пола О'Брайена напомнила, что даже самые привычные места могут скрывать в себе неожиданные детали, открывающие тайны прошлого и подчеркивающие значимость исторического наследия.

Доктор Пол О'Брайен, историк из Лимерика, Ирландия, сделал неожиданное открытие во время исследования старинного особняка Фернбанк-Хаус. Здание, построенное в 1870-х годах и ранее принадлежавшее семье леди Клив, было перестроено и стало обителью монахинь. Об этом он рассказал в одном из видео в своем TikTok.

Получив разрешение исследовать старинный дом, О'Брайен и одна из монахинь наткнулись на скрытые ставни, о существовании которых никто не подозревал.

Особняк, по словам историка, изначально был построен в стиле французского замка, и хотя внешний вид был изменен монахинями, интерьер сохранил свою аутентичность и изящество. Когда О'Брайен открыл ставни, спрятанные под люком в нижней части окна, их возраст и состояние удивили даже тех, кто жил в особняке долгое время. Монахиня, которая сопровождала мужчину, призналась, что живет здесь более 50 лет и никогда ранее не замечала этой детали.

"Вероятно, последний раз их открывал слуга леди Клив еще в 1920-х годах", — рассказал О'Брайен, добавив, что этот момент дал ощущение путешествия во времени.

Исследователь также отметил, что в последний раз, когда ставни были открыты, окружающий вид был совершенно иным, и это добавляло находке особый смысл.

Пол О'Брайен и одна из монахинь наткнулись на скрытые ставни, о существовании которых никто не подозревал Фото: newsweek

Видео с находкой, опубликованное в TikTok, собрало более 3,7 миллиона просмотров и множество комментариев, где пользователи восхищались мастерством и исторической ценностью этой детали. Многие отметили, что такие уникальные элементы исчезают в современном строительстве, и выразили восхищение ремеслом прошлого.

"Какое мастерство было в те времена", — написал один из пользователей, добавляя, что сейчас такие конструкции обошлись бы в огромную сумму.

Другие зрители делились собственными историями о похожих деталях в старинных домах. Одна из пользовательниц соцсети рассказала, что у нее в доме, построенном в 1860 году, сохранились оригинальные ставни, которые недавно реставрировали. Она отметила, что такие находки делают старинные дома особенными и придают им душу, а не просто эстетическую ценность.

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