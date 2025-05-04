На случай ядерной войны: в Британии продают редкий бункер Холодной войны (фото)

В поселке Дерсингем британского графства Норфолк на продажу выставлен редкий бункер времен Холодной войны — бывший пост Королевского наблюдательного корпуса (ROC). Его оценивают в 20 000 фунтов стерлингов (примерно 26 548,00 долларов США).

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Об этом сообщает Daily Star. Аукцион запланирован на 8 мая.

Сооружение было возведено в 1957 году как часть национальной сети из более 1500 наблюдательных пунктов, расположенных по всей Великобритании. Его главной целью было выявление ядерных атак и мониторинг их последствий в случае конфликта.

Пост в Дерсингеме обслуживали трое добровольцев в форме, которые работали посменно с момента открытия до расформирования в 1991 году. Именно в этом году ROC прекратил свою деятельность после окончания Холодной войны.

Бункер состоит из двух комнат, соединенных металлической лестницей, ведущей на глубину около 15 футов (примерно 4,5 метра). В меньшей комнате находился туалет, тогда как большая использовалась для ведения наблюдений и отдыха персонала.

На территории также сохранилась хижина типа Орлитт — небольшое надземное сооружение, служившее пунктом наблюдения за возможными воздушными угрозами. В середине бункера до сих пор стоит манекен — исторический артефакт тех времен, который является его изюминкой.

По словам Марка Апстона из аукционного дома East Anglian Auction House, этот объект представляет большой интерес для коллекционеров и энтузиастов истории.

"Это действительно особая возможность для тех, кого привлекают объекты с историческим значением. Этот пост когда-то играл важную роль в обороне страны и станет ценным достоянием для нового владельца, который стремится сохранить нашу историю", — добавил он.

Большинство подобных объектов по всей стране с годами либо были разрушены, либо находятся в запущенном состоянии. Однако бункер Дерсингеми — хорошо сохранившийся пример оборонной инфраструктуры Великобритании середины ХХ века.

Напомним, что в Великобритании не впервые выставляют на аукцион бункер. На фоне угрозы Третьей мировой войны бункеры в Британии выросли в цене втрое.