На випадок ядерної війни: у Британії продають рідкісний бункер Холодної війни (фото)

У селищі Дерсінгем британського графства Норфолк на продаж виставлено рідкісний бункер часів Холодної війни — колишній пост Королівського спостережного корпусу (ROC). Його оцінюють у 20 000 фунтів стерлінгів (приблизно 26 548,00 доларів США).

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Про це повідомляє Daily Star. Аукціон запланований на 8 травня.

Споруда була зведена у 1957 році як частина національної мережі з понад 1500 спостережних пунктів, розташованих по всій Великій Британії. Її головною метою було виявлення ядерних атак та моніторинг їх наслідків у разі конфлікту.

Пост у Дерсінгемі обслуговували троє добровольців у формі, які працювали позмінно з моменту відкриття до розформування у 1991 році. Саме в цьому році ROC припинив свою діяльність після закінчення Холодної війни.

Бункер складається з двох кімнат, з’єднаних металевою драбиною, що веде на глибину близько 15 футів (приблизно 4,5 метра). У меншій кімнаті знаходився туалет, тоді як більша використовувалася для ведення спостережень і відпочинку персоналу.

На території також збереглася хижина типу Орлітт — невелика надземна споруда, що слугувала пунктом спостереження за можливими повітряними загрозами. В середині бункера досі стоїть манекен — історичний артефакт тих часів, який є його родзинкою.

За словами Марка Апстона з аукціонного дому East Anglian Auction House, цей об'єкт становить великий інтерес для колекціонерів і ентузіастів історії.

"Це справді особлива можливість для тих, кого приваблюють об'єкти з історичним значенням. Цей пост колись відігравав важливу роль в обороні країни і стане цінним надбанням для нового власника, який прагне зберегти нашу історію", — додав він.

Більшість подібних об'єктів по всій країні з роками або були зруйновані, або перебувають у занедбаному стані. Однак бункер Дерсінгемі — добре збережений приклад оборонної інфраструктури Великої Британії середини ХХ століття.

Нагадаємо, що у Великій Британії не вперше виставляють на аукціон бункер. На тлі загрози Третьої світової війни бункери в Британії зросли в ціні утричі.