На аукціон виставили "затишний ядерний бункер": він здається чудовим, якби не одна деталь

Особливу атмосферу укриття навіть доповнили тематичною літературою та картиною з ядерним вибухом. За неординарне житло можуть заплатити понад мільйон гривень, але у ньому бракує однієї життєво важливої речі.

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У Великій Британії виставили на продаж "затишний ядерний бункер", але є нюанс. Про це повідомили у виданні Daily Star.

Списаний бункер часів холодної війни піде з молотка як унікальне житло. Однак будь-який покупець має швидко помітити, що в укритті бракує одного життєво важливого компонента для виживання під землею.

Ділянку мають продати на аукціоні 26 вересні, її приблизна ціна — від 802 500 до 1 070 000 гривень. Приміщення під землею було побудоване у 1950-х роках для порятунку працівників Королівського спостережного корпусу в разі нападу. Його вивели з експлуатації у 1991 році.

Цей бункер — один з приблизно 1500, побудованих в часи холодної війни. Обіцяють, що він "у відмінному стані". Ділянка розташована поблизу курортного міста Бакстон графства Дербішир в Англії.

Драбина під люком веде на глибину 6 метрів під землю, де облаштована затишна кімната-студія. В ній є килимки, двоспальне ліжко, багато місця для зберігання, газова плита для кемпінгу, електричний обігрівач і запас пива.

Фото виставленого на продаж бункеру Фото: TriangleNews

Химерне житло може "підкупити" такими необхідними елементами інтер’єру як гігантська картина з зображенням ядерного вибуху, оксамитові штори та дровник. Електрика й освітлення, ймовірно, живляться від "гігантської батареї".

Власник бункера зможе насолоджуватись тривалий час смаком різних консервів, а також розважатись з тематичною книгою. Всередині є бінокль, телефон та старі схеми з інструкціями, залишені на стінах.

Фото виставленого на продаж бункеру Фото: TriangleNews Фото виставленого на продаж бункеру Фото: TriangleNews

Учасникам аукціону пропонують позмагатись за "шматочок історії Британії з минулої війни". Відомо, що бункер був розрахований на проживання трьох осіб та порятунок їх від смерті через ядерну атаку. Їжі та води мало вистачити на 14 днів.

"Бункер безпечний, сухий і в початковому стані. Нинішній власник відремонтував і оздобив його для нового власника", — підкреслили в його описі.

Однак одна деталь може дуже ускладнити проживання в списаному бункері, якщо доведеться використовувати його за призначенням — там немає туалету.

Нагадаємо, на аукціон виставили 2 000 предметів, пов’язаних з серіалом "Гра престолів". Зокрема, фанати можуть придбати брунатну сукню Серсеї Ланістер або повний комплект обладунків Джеймі Ланістера.

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