В Іспанії покупці шукають кохання за допомогою ананасів у супермаркетах (фото)
Самотні люди приходять у супермаркети між 7 і 8 годинами вечора. Вони кладуть у свої візки ананаси, а потім шукають однодумців.
В Іспанії самотні люди приходять у супермаркети мережі Mercadona, щоб знайти стосунки за допомогою ананасів. Відповідний тренд поширився в TikTok. Про це пише видання Sky News.
У матеріалі йдеться про те, що в місті Більбао співробітникам супермаркету навіть довелося викликати поліцію, адже одного вечора натовпи людей, які шукали стосунків, заповнив приміщення і ледь не "зруйнував" його. Щоправда, всі розійшлися одразу, щойно приїхали правоохоронці, а тому нікого не заарештували.Важливо
За словами журналістів, самотні люди приходять у супермаркети між 7 і 8 годинами вечора. Вони кладуть у свої візки ананаси, а потім шукають однодумців. Якщо їм хтось сподобався, то вони штовхають візок, демонструючи таким чином свій інтерес.
Повідомляється, що, якщо почуття взаємні, то людина може відповісти поштовхом візка або просто почати розмову.
Крім того, як пише видання, інші продукти у візку покупця також можуть висловити його наміри. Наприклад, якщо у візку є шоколад або цукерки, це говорить про те, що людина шукає серйозних стосунків. А ось наявність бобових або салату може свідчити про те, що покупець зацікавлений у чомусь більш "повсякденному".
Мережа супермаркетів Mercadona відреагувала на тренд, опублікувавши в TikTok зображення ананаса з підписом: "Ананас на полиці Mercadona чекає, коли ви запросите його на побачення".
Повідомляється, що мода на ананаси набула такої популярності, що в деяких магазинах вони, мабуть, стали дефіцитом.
Раніше Фокус писав про випадок, коли наречена не запросила "надто вродливу" дружку на весілля через страх конкуренції. За словами Сабріни, втратити стільки часу і грошей на підготовку до весілля і, врешті-решт, посваритися через щось настільки несуттєве — вкрай важкий удар для неї.