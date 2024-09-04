В Іспанії покупці шукають кохання за допомогою ананасів у супермаркетах (фото)

Самотні люди приходять у супермаркети між 7 і 8 годинами вечора. Вони кладуть у свої візки ананаси, а потім шукають однодумців.

Related video

В Іспанії самотні люди приходять у супермаркети мережі Mercadona, щоб знайти стосунки за допомогою ананасів. Відповідний тренд поширився в TikTok. Про це пише видання Sky News.

У матеріалі йдеться про те, що в місті Більбао співробітникам супермаркету навіть довелося викликати поліцію, адже одного вечора натовпи людей, які шукали стосунків, заповнив приміщення і ледь не "зруйнував" його. Щоправда, всі розійшлися одразу, щойно приїхали правоохоронці, а тому нікого не заарештували.

Важливо

Дівчина розлучилася з чоловіком через 2 тижні після того, як дізналася правду про парубоцьку вечірку

За словами журналістів, самотні люди приходять у супермаркети між 7 і 8 годинами вечора. Вони кладуть у свої візки ананаси, а потім шукають однодумців. Якщо їм хтось сподобався, то вони штовхають візок, демонструючи таким чином свій інтерес.

Фото: Скриншот

Повідомляється, що, якщо почуття взаємні, то людина може відповісти поштовхом візка або просто почати розмову.

Крім того, як пише видання, інші продукти у візку покупця також можуть висловити його наміри. Наприклад, якщо у візку є шоколад або цукерки, це говорить про те, що людина шукає серйозних стосунків. А ось наявність бобових або салату може свідчити про те, що покупець зацікавлений у чомусь більш "повсякденному".

Мережа супермаркетів Mercadona відреагувала на тренд, опублікувавши в TikTok зображення ананаса з підписом: "Ананас на полиці Mercadona чекає, коли ви запросите його на побачення".

Фото: Скриншот

Повідомляється, що мода на ананаси набула такої популярності, що в деяких магазинах вони, мабуть, стали дефіцитом.

Раніше Фокус писав про випадок, коли наречена не запросила "надто вродливу" дружку на весілля через страх конкуренції. За словами Сабріни, втратити стільки часу і грошей на підготовку до весілля і, врешті-решт, посваритися через щось настільки несуттєве — вкрай важкий удар для неї.