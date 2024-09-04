В Испании покупатели ищут любовь с помощью ананасов в супермаркетах (фото)

Одинокие люди приходят в супермаркеты между 7 и 8 часами вечера. Они кладут в свои тележки ананасы, а затем ищут единомышленников.

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В Испании одинокие люди приходят в супермаркеты сети Mercadona, чтобы найти отношения при помощи ананасов. Соответствующий тренд распространился в TikTok. Об этом пишет издание Sky News.

В материале говорится, что в городе Бильбао сотрудникам супермаркета даже пришлось вызвать полицию, ведь в один вечер толпа ищущих отношения людей заполнила помещения и чуть не "разрушила" его. Правда, все разошлись сразу, как только приехали правоохранители, а потому никого не арестовали.

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По словам журналистов, одинокие люди приходят в супермаркеты между 7 и 8 часами вечера. Они кладут в свои тележки ананасы, а затем ищут единомышленников. Если им кто-то понравился, то они толкают тележку, демонстрируя таким образом свой интерес.

Фото: Скриншот

Сообщается, что, если чувства взаимны, то человек может ответить толчком тележки или просто начать разговор.

Кроме того, как пишет издание, другие продукты в тележке покупателя также могут выразить его намерения. К примеру, если в тележке есть шоколад или конфеты, это говорит о том, что человек ищет серьезные отношения. А вот наличие бобовых или салата может говорить о том, что покупатель заинтересован в чем-то более "повседневном".

Сеть супермаркетов Mercadona отреагировала на тренд, опубликовав в TikTok изображение ананаса с подписью: "Ананас на полке Mercadona ждет, когда вы пригласите его на свидание".

Фото: Скриншот

Сообщается, что мода на ананасы приобрела такую ​​популярность, что в некоторых магазинах они, по-видимому, стали дефицитом.

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